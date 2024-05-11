السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم دجلة ويصعد لنهائي بطولة كأس الكشافة للناشئين

المقاولون
المقاولون

فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2005  على فريق وادي دجلة بركلات الترجيح  ليصل للدور النهائي في بطولة كأس الكشافة للناشئين تحت 19 عامًا 2024.

الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب لمواليد 2005:

يقود فريق المقاولون لمواليد 2005، المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

 

في سياق آخر أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عن قبول لاعبين جدد للاشتراك بأكاديمية كرة القدم  بقطاع الناشئين ٠

مواليد(2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012)
 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 )

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