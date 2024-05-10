النخلة القبلية بطل دوري "حياة كريمة" فى كرة القدم بالبحيرة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة؛ إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، بطولة دوري حياة كريمة فى خماسى كرة القدم بالبحيرة بين مراكز شباب (الشوكة - معمل القزاز - النخلة القبلية - بسنتواي)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

حيث أقيمت المباراة النهائية على ملعب مركز شباب مدينة دمنهور بين فريقى (النخلة القبلية - الشوكة) وإنتهت المبارة بفوز فريق النخلة القبلية "إشهار جديد حياة كريمة" 6 - 2 وصعوده للتصفيات على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، ومسئول الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وفي هذا الصدد أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قد وجه بتنفيذ مثل هذه البطولات وأكد علي التنمية الشاملة، التي تشهدها البلاد في جميع القطاعات، والتي تنال محافظة البحيرة منها نصيب كبير، بفضل رؤية القيادة السياسية، وإحداث التنمية الشاملة، والتطوير الملحوظ لقري حياة كريمة ، مؤكداً أيضاً علي إشادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالتطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية، على مستوى الجمهورية وخاصًة بمحافظة البحيرة.

ويقام دورى حياة كريمة فى خماسي كرة القدم تحت إشراف وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية بالبحيرة، ويهدف لإكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم داخل مراكز شباب حياة كريمة.

يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية وتحت شعار "مونديال حياة كريمة" فى خماسى كرة القدم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 نوفمير 2023 وحتي 30 أبريل 2024، بمشاركة 32 فريق من قري حياه كريمة وقد فاز فريق الشوكة بالمركز الثاني وفريق بسنتواى بالمركز الثالث وفريق معمل القزاز بالمركز الرابع، حيث فاز المركز الأول بكأس البطولة ومبلغ 10 آلاف جنية والمركز الثاني مبلغ 7 آلاف جنية والمركز الثالث 5 آلاف جنية والمركز الرابع 3 آلاف جنية.