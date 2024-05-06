نشرة التوك شو.. إصابة محمد عبده بالسرطان وبشرى عن طقس شم النسيم

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حلقت المروحيات الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق النار بشكل مكثف، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها.

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مروحيات إسرائيلية تحلق بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق النار

علق الإعلامي تامر أمين على مشاركة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع فريقه اليوم أمام توتنهام رغم أزمته السابقة مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

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الفرق بينا وبينهم.. تامر أمين يعلق على أزمة محمد صلاح وكلوب (فيديو)



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء غدًا الذي يصادف شم النسيم ستكون ربيعية بامتياز على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية.

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دافعت الكاتبة فاطمة ناعوت، عن الدكتور يوسف زيدان، بعد الهجوم الذي تعرض عقب تصريحه الخاص بعميد الأدب العربي طه حسين، والتي قال فيها: “أنا أهم من طه حسين”.

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فاطمة ناعوت تدافع عن يوسف زيدان بعد تصريح "أنا أفضل من طه حسين"



هاجم الناقد الفني محمد فاروق، الفنان كريم فهمي، قائلا: " أنا شايفه لعيب كورة، دكتور أسنان، لكن غير مقتنع نهائي أنه نجم ناجح أو جان، وتابع ممثل باهت لم يحقق نجومية كبيرة واقف في منتصف السلم فلم يحقق نجاح احمد فهمي، ولا أصبح جان مثل كريم عبدالعزيز

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لديه مشاكل نفسية فظيعة..ناقد فني يهاجم كريم فهمي بسبب تصريحات "المساكنة" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن خبر إصابة الفنان السعودي محمد عبده بمرض السرطان صدمة للجميع".

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من أكبر المحبين لمصر.. أحمد موسى: إصابة محمد عبده بالسرطان صدمة للجميع



كشف الإعلامي عمرو أديب عن حزنه لإصابة الفنان محمد عبده بالسرطان، قائلا: " محمد عبده مش شخص عادي ولا بسيط، وزي ما قال أحد الأشخاص أمس مات الشعر واليوم الفن قد مرض، والكام ساعة اللي فاتوا الدنيا كانت مقلوبة.

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الدنيا مقلوبة.. عمرو أديب يعلق على إصابة محمد عبده بالسرطان (فيديو)



دافع الدكتور وسيم السيسي، الباحث في تاريخ مصر القديمة، عن الدكتور زاهي حواس بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب تصريحاته بأن الحضارة المصرية القديمة لم تذكر الأنبياء.

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وسيم السيسي: قصة شق سيدنا موسى البحر الأحمر غير صحيحة (فيديو)



وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، التهنئة إلى كل طوائف المسيحية الموجودين على أرض مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يجعل أرض مصر في أعياد دائمة وفرح مستمر.

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أسامة الأزهري: أحمل عاطفة جياشة لسيدنا عيسى ومسار العائلة المقدسة مبارك (فيديو)



هاجمت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الفنان كريم فهمي بعد تصريحاته بأنه عاش مساكنة في مرحلة من حياته، وأنه خان زوجته، قائلة: "كريم فهمي اخطأ، وعليه بالمبادرة والإسراع في التوبة والاستغفار، حتى ينظف الله قلبه من وساوس الشيطان

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عليه التوبة.. سعاد صالح تهاجم كريم فهمي بسبب تصريحاته عن تجربته "للمساكنة"

