نشرة التوك شو.. سر ابتعاد توفيق عكاشة عن الإعلام ورهان نتنياهو

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قال الشيخ أحمد كريمة، إنه يوجد لدينا مناسبات اجتماعية مثل يوم الأم وشم النسيم، لافتا إلى أن شم النسيم عيد مصري قديم لا علاقة له باليهودية ولا بالمسيحية ولا بالإسلام.

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لا علاقة بالأديان.. أحمد كريمة يكشف حكم الاحتفال بشم النسيم (فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور حسام موافي أحد رواد طب الباطنة في مصر، والذي يقدم برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى أنه احتفى بزواج ابنته خلال الأيام الماضية بحضور بعض الرموز.

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بكري يدافع عن حسام موافي: قبلته عفوية تؤكد طيبة قلبه واحترامه (فيديو)



قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الققة بجامعة الأزهر، إن القرآن حدثنا عن كيفية بناء الأهرامات عندما طلب فرعون ببناء صرح ليبلغ السماء.

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أحمد كريمة يكشف سر تصريحات زاهي حواس عن عدم ذكر الأنبياء بالحضارة المصرية



قال عمر كمال،عن الصعوبات التي واجهته في بدايته الفنية، قائلا: "مكنتش عارف أتأجر بدلة عشان اعرف اشتغل، وسعري زمان وفي بدايتي الفنية 300 جنيه في الفرح".

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عمر كمال يكشف عن معاناته في بداياته الفنية وكواليس نجاته من الموت(فيديو)



كشف الإعلامي توفيق عكاشة، سبب خروجه من المشهد الإعلامي، قائلا: أنا صاحب مدرسة وصاحب فكر معين ولي رؤية وأقدم برنامج (وان مان شو) وهو برنامج صعب ويحتاج ثقافة شديدة جدا ومعلومات عامة غزيرة".

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توفيق عكاشة يكشف سبب ابتعاده عن الإعلام.. "بكلم المياه والتزام بيتي أفضل" (فيديو)



قال وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد، إن بداية الحملة كانت قبل شهر رمضان 2024، حينما لاحظوا ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأسماك داخل بورسعيد، رغم كونها محافظة ساحلية.

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حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد: نجحنا في خفض الأسعار 40% (فيديو)



هاجم الشيخ أحمد كريمة، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ما يعرف بعلم الطاقة والإسقاط النجمي،قائلا: “علم الطاقة خزعبلات وتدليس، وأكل لمال الناس بالباطل”.

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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الحرب في غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، مضيفًا:" حينما ننظر لهزائم وانكسارات الإسرائيليين، وانهيار الجيش، فهذا يدفعنا لسؤال عن عقيدتهم، فهؤلاء جاءوا من كل فج عميق".

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خالد أبو بكر: حرب غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم (فيديو)



قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لا تريد أن تتعهد الآن للولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق نار دائم، وحتى الولايات المتحدة الإمريكية لا تميل إلى فكرة وقف إطلاق النار الآن، ونتنياهو يلعب بورقة الوقت على الأقل حتى نوفمبر القادم.

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يراهن على عودة ترامب (فيديو)



نفى النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم القبائل العربية، ما تردد عن تصريحه بأن الاتحاد فصيل من القوات المسلحة، قائلا: "لم أقل ذلك.. نحن سند للدولة المصرية، ونريد توحيد القبائل ولدينا أهداف استراتيجية وكيف نواجه حروب الجيل الرابع، وننظم أنفسنا في إطار شرعي تابع لوزارة التضامن".

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مصطفى بكري يكشف حقيقة تصريحه "اتحاد القبائل العربية فصيل من القوات المسلحة"

