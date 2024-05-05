فاطمة ناعوت تدافع عن يوسف زيدان بعد تصريح "أنا أفضل من طه حسين"

دافعت الكاتبة فاطمة ناعوت، عن الدكتور يوسف زيدان، بعد الهجوم الذي تعرض عقب تصريحه الخاص بعميد الأدب العربي طه حسين، والتي قال فيها: “أنا أهم من طه حسين”.

وقالت فاطمة ناعوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم،: "الجملة لم تكن واقعية لأننا كنا في حضرة طه حسين ولم نقبل أن يتم التقليل من قيمة عميد الأدب العربي".

طه حسين كان مستقبل الثقافة في مصر

وتابعت فاطمة ناعوت: " طه حسين كان مستقبل الثقافة في مصر، واستحق أن يكون منهجا دراسيا في المدارس"، مشيرا إلى أن المثقفين غضبوا من جملة يوسف زيدان لأنهم لم يحضروا ولم يروا ما حدث بالندوة"؟.

وأردفت: "لو تم الانتقاص من قيمة طه حسين «هاكله بأسناني»، مشددة على أن يوسف زيدان تأسس على مدرسة طه حسين".

علق الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، على حديث الروائي يوسف زيدان والمفكر فراس سواح؛ عن عميد الأدب العربي «طه حسين»، قائلاً: «لم تكن نكتة».

وأوضح أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «اسم منتدى تكوين الفكر العربي هو اسم صعب أوي بالنسبة لي.

وأشار مجاهد، «يوسف زيدان وفراس سواح؛ ليسوا أصحاب منهج في منظور جديد، ومعظم إنجازاتهم تدخل في دائرة تحقيق التراث»، معقبًا: «اللي حصل ده مش مجرد نكتة، لأنه لو كده كان هيبقى واضح والكل هيضحك عليها».

وأردف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق: «من كانوا يقودون تكوين الفكر العربي قديمًا؛ هم طه حسين وأحمد لطفي السيد، والأوضاع مختلفة تمامًا عن من يقوموا بمناقشة الفكر العربي حاليًا».

وأضاف أحمد مجاهد، أن الروائي يوسف زيدان وفراس سواح كلاهما له إنجازاته في مجالاته المحترمة، وليس لهم أي درجة في الثقافة العربية توازي إنجازات المفكر طه حسين.

واختتم: «دور طه حسين مختلف تمامًا عن الجميع، وما شاهدته في الفيديو أثناء حديث يوسف زيدان وفراس سواح عنه؛ لم يكن مزحة»