عليه التوبة.. سعاد صالح تهاجم كريم فهمي بسبب تصريحاته عن تجربته "للمساكنة"

هاجمت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الفنان كريم فهمي بعد تصريحاته بأنه عاش مساكنة في مرحلة من حياته، وأنه خان زوجته، قائلة: "كريم فهمي اخطأ، وعليه بالمبادرة والإسراع في التوبة والاستغفار، حتى ينظف الله قلبه من وساوس الشيطان والذي سيلازمه لفترة حتى يتأكد من ثباته على التوبة

وقالت سعاد صالح حلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc، مساء اليوم إن من الشرع واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اذنب أو ارتكب فاحشة أن يستر على نفسه، ولا يجاهر بالمعصية.

الجهر بالمعصية والفاحشة مخالف للشرع

وأشارت سعاد صالح إلى أن الجهر بالمعصية والفاحشة مخالف للشرع ويضع العاصي نفسه في منزله المبارزة والمتحدي لله تعالى.، معقبة: "الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهي كل من جاء إليه يعترف بفاحشة أن يجاهر بها ويأمره أن يستر على نفسه، وأن التوبة والاعتراف بالذنب يكون بين الإنسان وربه، مع الاستغفار والعزم على عدم العودة للمعصية مرة أخرى .

أثار الفنان كريم فهمي جدلاً واسعاً وفجر مفاجآت كثيرة داخل حياته الشخصية، مؤكداً أنه عاش تجربة "المساكنة" بدون زواج ولديه تساؤلات حول الدين في حين أنه لم يفكر مطلقا في الإلحاد.

كشف كريم فهمي بأنه خاض تجربة المساكنة في سن صغير، قائلا: "أكره المجاهرة بالمعصية، ولا أحب الظهور في ثوب الشاب المتدين، أنا مثل ناس كثيرة عملت حاجات غلط، لكن أرفض البوح بها علناً.. في سن صغير جربت فكرة المساكنة وأغلب الشباب عاشوا التجربة".

وأضاف كريم فهمي حديثه: "لا أتبع شيخ الأزهر في كل شيء، أقصد أنني لا أعارضه أو أوافقه في كل شيء، لأنني أقرأ في الدين لكن لا أستطيع الدخول في مناقشة، وتدور بداخلي أسئلة كثيرة لا تتوقف وهذا لا يعني أنني فكرت في الإلحاد منها مثلا: "لماذا يتعرض أشقاؤنا في فلسطين لهذا الوجع والألم؟ لكن في الوقت نفسه أثق في قدرة الله لأنه أفضل وأحسن كاتب سيناريو للبشرية، وأكيد يدخر لهم شيئا جميلا".

كريم فهمي

أما عن حكم المساكنة، قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الدعوات البائسة إلى ما يسمى بـ"المساكنة" تَنَكُّرٌ للدين والفطرة، وتزييفٌ للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم السرب كما ظهر في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

