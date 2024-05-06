أسامة الأزهري: أحمل عاطفة جياشة لسيدنا عيسى ومسار العائلة المقدسة مبارك (فيديو)

وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، التهنئة إلى كل طوائف المسيحية الموجودين على أرض مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يجعل أرض مصر في أعياد دائمة وفرح مستمر.

وقال"الأزهري"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة "دي ام سي"، أن سيدنا عيسى نبياً ورسولاً، وأنه كلمة الله وروح الله وعبد الله ورسوله وأخ وشقيق لرسول الله سيدنا محمد، معقبا: “سيدنا عيسى والسيدة مريم كل لمحة في حياتهما آية من آيات الله، ومسار العائلة المقدسة مبارك ”

وأضاف "الأزهري" : "أنا كإنسان وشخص أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى السيد الماجد الذي كلما مرت سيرته وجدت عاطفه جياشة تجاهه، وأدعوا أن تعيش مصر الفرح والسرور وأن يبقى كل فرد على أرضها عوناً لأخيه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه".

وأشار أسامة الأزهري إلى أن المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد لحماية أرض فلسطين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجرم حرب شديد التطرف ويعد أشد رؤساء وزراء إسرائيل تطرفا".

تهنئة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

قدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، باسمه وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية وجموع الوفديين، خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.



وقال الدكتور عبدالسند يمامة، أثناء حضور قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إنه يتمنى السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر فى أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بين أشقاء الوطن.



وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن تاريخ الكنيسة المصرية يضرب أروع الأمثلة فى الوطنية التى يحتذى بها على مر العصور، مشيدًا بحكمة قداسة البابا تواضروس ومواقفه الوطنية منذ توليه كرسي البابوية .

وحضر قداس عيد القيامة بصحبة رئيس الوفد، اللواء السفير نور، مساعد رئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي شريف عارف، مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامي للوفد، وصفوت لطفى، مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس لجنة المواطنة، وعماد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب لشئون الادارة المحلية ونائب رئيس لجنة المواطنة، والمهندس مدحت الدويرى، مقرر لجنة المواطنة، والقس صموئيل، عضو لجنة المواطنة.