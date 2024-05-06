وسيم السيسي: قصة شق سيدنا موسى البحر الأحمر غير صحيحة (فيديو)

دافع الدكتور وسيم السيسي، الباحث في تاريخ مصر القديمة، عن الدكتور زاهي حواس بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب تصريحاته بأن الحضارة المصرية القديمة لم تذكر الأنبياء.

وأضاف وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زاهي حواس لم ينكر ما جاء في الكتب المقدسة ولكنه يؤكد أن التاريخ كعلم والعلم يبحث في الموجودات سواء بردية أو جدرية أو تمثال، وأن العلم يبحث في الموجودات والدين يبحث في الغييبيات، كلاهما له ميدان بحث.

وأشار وسيم السيسي إلى أن الدكتور زاهي حواس يقول إنه لا ينكر ما جاء في الكتب المقدسة ولكن يقول أن ما بين أيدينا من جداريات وحفريات لا يوجد بها ما يؤيد ما جاء بالكتب المقدسة ويؤكد أنه ينتظر ما سيأتي في المستقبل بالعلم، موضحًا أن الذي لا يقدر أن يثبته العلم ليس له الحق في أن ينكره.

وتابع: "ينبغي أن نتضامن مع التصريحات العلمية وليست الدينية ولا ينكر زاهي حواس ما جاء في الكتب المقدسة واليهود لم يكونوا داخل مصر حتى يخرجوا منها، وقصة شق سيدنا موسى البحر الأحمر غير صحيحة".

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الققة بجامعة الأزهر، إن القرآن حدثنا عن كيفية بناء الأهرامات عندما طلب فرعون ببناء صرح ليبلغ السماء.



زاهي حواس كان يرد على أقاويل اليهود

ورد أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم عن الجدل المثار حول عدم وجود أدلة أثرية عن وجود سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، قائلا : " زاهي حواس كان يرد على أقاويل اليهود بأن لهم حق في الأهرامات بأنه لم تظهر حتى الآن أي أثار لهم:.

وأشار أحمد كريمة إلى أن كل الأنظمة الحاكمة في عصور الأنبياء كانوا يعتبرون اليهود خارجين عن القانون، مضيفا أن القرآن ذكر الأهرامات في قوله تعالي "وفرعون ذي الأوتاد".

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أنه لا يوجد أثر لأنبياء الله في الحضارة المصرية القديمة، ولا يوجد اسم نبي داخل مقبرة فرعونية، مؤكدا أنه لا أهاجم التوراه ولا أهاجم أي دين.

أنا مسلم ومؤمن بما كتب في القرآن الكريم والكتب السماوية



وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء الإثنين: “ أنا مسلم ومؤمن بما كتب في القرآن الكريم والكتب السماوية"، مشيرا إلى أن سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى أتوا إلى مصر و كان الخروج منها.

وتابع زاهي حواس: "اكتشفنا من الأثار المصرية حوالي 30 % فقط ومازال هناك 70 % من الأثار تحت الأرض ومن المحتمل أن يتم اكتشاف في المستقبل معلومات جديدة ترتبط بوجود سيدنا موسى في مصر".