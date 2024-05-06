الدنيا مقلوبة.. عمرو أديب يعلق على إصابة محمد عبده بالسرطان (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب عن حزنه لإصابة الفنان محمد عبده بالسرطان، قائلا: " محمد عبده مش شخص عادي ولا بسيط، وزي ما قال أحد الأشخاص أمس مات الشعر واليوم الفن قد مرض، والكام ساعة اللي فاتوا الدنيا كانت مقلوبة حتى حصل اتصال هاتفي بين محمد عبده وسارة الدرديري ورثى الشاعر الكبير وطمأن الجمهور على حالته الصحية.

وكشف عمرو أديب في برنامجه الحكاية،على فضائية “إم بي سي”: " في هذا الحوار مع سارة الدرديري كان هناك طبعا آلام كثيرة بسبب سماعنا لصوت هذا الرجل العظيم، وكان هناك خبر مقلق للمملكة والوطن العربي".

محمد عبده هو رجل عظيم وجبار وقوي

وتابع عمرو أديب: " محمد عبده هو رجل عظيم وجبار وقوي وحنون ومتواضع ومضيت معاه ساعتين في برنامج بيج تايم أن انتيهنا خدني من إيدي وقال لي أنا عازمك على العشا، وقال لي أنا عندي طيارة الساعة أربعة الصبح ولكن مش هروح البيت وهطلع من هنا على الحفلة في دبي، والرجل كتلة من الإنسانية وكتلة من الفن والكفاح وتسمع قصة صعوده وحياته مليئة بالكفاح ويقدر يصارع المرض ويقف على قدميه لأن عوده صلب، ويستطيع أن يستمر ويقف على قدميه وكل الدعاء لفنان العرب وأسطورة المملكة في الغناء.

وعرض عمرو أديب مداخلة للصالح شادي الصالح وقال فيها: محمد عبده ما كان حابب يصرح عن إصابته بالسرطان، وقد أصيب قبل رمضان، وخضع لعلاج مكثف، وأثبتت النتائج أنه تشافى تماما بإذن الله وهو اكتشف الموضوع مبكرا وتجاوزه من خلال العلاج المكثف وهو في جدة الآن.

علق المطرب السعودي الشهير محمد عبده، على إصابته بمرض السرطان.

وقال محمد عبده في تصريحات تلفزيونية: الحمد لله، بفضل الله أنا كويس، وأنا في مرحلة التعافي بحول الله، وكان واجب عليا أحضر جنازة الأمير بدر، لكن أرسلت ابني بدر يعزي لأني ما قدرت أسافر.

وكان أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، وكشف عن الأمر في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج في باريس.

وكان حرص الشاعر السعودي صالح الشادي، على طمأنة الجمهور بشان الحالة الصحية للفنان محمد عبده الذي تعرض لوعكة صحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X - تويتر سابقاً: "الصديق الغالي الأستاذ الفنان ‎محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".