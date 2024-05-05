نشرة التوك شو.. طائرات رافال لمصر وانخفاض أسعار الأسماك

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

رفض الإعلامي تامر أمين الإساءة للدكتور حسام موافي بعد الجدل الذي أثير حول صورة تقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أثناء عقد قران نجلته، ووصفه بـ"الزلزال".

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تامر أمين عن حسام موافي: ألا يستحق أن نلتمس له عذرا (فيديو)

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مآزق ومشكلات كثيرة جدا.

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مصطفى بكري: السيسي أنقذ مصر ولن يسمح بإقامة ميليشيات (فيديو)

قال محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببور سعيد، إنه منذ بداية مقاطعة الأسماك تحت شعار "خليها تعفن" تحركت الغرفة التجارية ودعت كل الأطراف المعنية والقائمين على السمك سواء مزارعين أو أو أصحاب مراكب أو محلات لاجتماع لدراسة الموقف بمشكلاته عند التجار والصيادين.

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الغرفة التجارية: أسماك البردويل دخلت بكميات كبيرة وستخفض الأسعار (فيديو)

أكد الدكتور جبريال صوما، المستشار السابق لترامب، إن أمريكا تعتقد أن محكمة الجنايات الدولية ليس لديها الصلاحيات لمحاكمة المسؤولين في إسرائيل، نظرا لأن تل أبيب بها محاكم بإمكانها أن تقوم بهذه المهمة

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مستشار ترامب السابق: أمريكا لا ترى جرائم إبادة جماعية في غزة (فيديو)

قال المهندس عبدالرحمن الشيخ، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن الصناعة هي قاطرة الاستثمار وكلما اعتمدت الدولة على الصناعة المحلية كلما زاد فرص الاستثمار لينعكس على الناتج القومي للدولة، كما أنه كلما كان المناخ جيد والأمور ميسرة للمصنع للاستثمار كلما زادت فرص الاستثمار، مشددًا على أن المبادرة عملت على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمر وخلق وسيلة تواصل سريعة وسهلة مع المستثمر لتوفير له بيئة عمل مناسبة.

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مدير مشروعات بمبادرة "ابدأ": نذلل العقبات أمام المستثمر ونوفر بيئة مناسبة للاستثمار

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن التعاون المصري الفرنسي بالمجال العسكري هو تعاون قديم بدأ منذ السبعينيات، مضيفا أنه يتميز بالتعاون المستمر والمتنامي.

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اللواء هشام الحلبي يكشف تفاصيل وصول طائرات رافال الفرنسية لمصر (فيديو)

كشف اللواء الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية للدراسات العيا والاستراتيجية، أن زيارة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لتركيا تأتي في إطار التعاون العسكري بعد عودة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن تركيا ترغب في التعاون في مختلف المجالات.

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أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، أن هناك اعتبارات قد تدفع الطرف الفلسطيني أو الإسرائيلي بأن تقبل بنتائج الوساطة وتقبل الوصول لاتفاق بشأن غزة، والذي يصفه بأنه اتفاق جزئي وهو عبارة عن مرحلة يليها مرحلة ثانية من التفاوض، مشددًا على أن هذا الاتفاق جزئي وقد يكون مهم ومفيد وهناك جهد مصري وقطري فيما يتعلق بالوصول لوقف إطلاق النار.

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وزير الخارجية السابق: اتفاق هدنة بغزة سيكون إنسانيًا وإسرائيل لن تلتزم به

يواجه اليمن كارثة حقيقية تتمثل في مليون لغم أرضي زرعها "الحوثي" عشوائيا ما يهدد حياة المدنيين، لكن التفخيخ وصل لقوارب الصيد، بحيث يرسلها إلى باب المندب لتنفجر بالمضيق، وتعطل حركة التجارة الدولية، جاء ذلك وفقا لـ"العربية".

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قوارب حوثية مفخخة تهدد حركة التجارة الدولية بمضيق باب المندب (فيديو)

تحدث بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا :" ما زالت متوترة، بسبب القصف والغارات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي".

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القاهرة الإخبارية: سكان غزة يعتمدون على المساعدات المصرية بنسبة 100%

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تغيير منظمة ووكالة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصري لنظرة مستقبلية إيجابية، مشددًا على أن التصنيف من وكالة “فيتش” يعكس شهادة كبيرة للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري بعد نجاح الحكومة في اكتساب صفقات استثمارية كبيرة وهناك سعى لجذب استثمار أجنبي مباشر

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متحدث الحكومة: تصنيف وكالة "فيتش" شهادة للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري

عرضت فضائية “العربية”، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الشرطة الألمانية بتفريق مظاهرات لطلاب مؤيديين لفلسطين.

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الشرطة الألمانية تفرق طلاب جامعة برلين المؤيدين للفلسطينيين (شاهد)

أكدت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لا يمكن انتظار حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل حول تهمة الإبادة الجماعية في غزة، فالناس يموتون هناك، وكلما طال الانتظار كبرت وصمة العار على جبين الضمير العالمي.

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الملكة رانيا: استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وصمة عار على جبين الضمير العربي (شاهد)

أحيت المطربة آمال ماهر حفلها الأول، مساء الجمعة، في جدة ضمن سلسلة حفلات تقويم فعاليات جدة، إذ تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أغاني آمال بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية والكلاسيكية والطربية.

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آمال ماهر تطرب جدة.. والجمهور: "خليفة أم كلثوم"