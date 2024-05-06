لديه مشاكل نفسية فظيعة..ناقد فني يهاجم كريم فهمي بسبب تصريحات "المساكنة" (فيديو)

هاجم الناقد الفني محمد فاروق، الفنان كريم فهمي، قائلا: " أنا شايفه لعيب كورة، دكتور أسنان، لكن غير مقتنع نهائي أنه نجم ناجح أو جان، وتابع ممثل باهت لم يحقق نجومية كبيرة واقف في منتصف السلم فلم يحقق نجاح احمد فهمي، ولا أصبح جان مثل كريم عبدالعزيز، أقصى إيراد حققتها أعماله ٥ مليون، وهو رقم ضعيف في إيرادات السينما.

وعلق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc على تصريحات، كريم فهمي عن المساكنة وخيانته لزوجته قائلا: له كل الحرية في أي تصريحات يرغب في مشاركتها مع جمهوره ولكن عليه أن يتقبل النقد والرأي الآخر، مؤكدا أن نصائح الفقهاء لن تفيده لأنه صرح أنه لا يتبع كل ما يصدر من شيخ الأزهر.

وأضاف: “أعتقد أن هذه التصريحات تكشف عن مشاكل نفسية فظيعة، فهو يحاول أن يكشف أنه له دور في المجتمع ويرغب أن نهتم به وهو اعترف أنه ذهب لطبيب نفسي، معقبا: ”أنا بحاول ابرر له المشاكل دي هي سبب الجرأة في التصريحات.

طلع كلمني عن فنك

ووجه رسالة للفنان كريم فهمي، قائلا: " اطلع كلمني عن فنك، اعمالك، طموحاتك، شغلك، لكن مش دوري اني اسمع عن خيانتك، ونصحه كمل كورسات العلاج النفسي لأن من الواضح انها قليلة جدا، وركز في شغلك، والأفضل لك مثل بعض الفنانين أن لا تخرج عنك تصريحات لأنك بتعك الدنيا.

كشف كريم فهمي بأنه خاض تجربة المساكنة في سن صغير، قائلا: "أكره المجاهرة بالمعصية، ولا أحب الظهور في ثوب الشاب المتدين، أنا مثل ناس كثيرة عملت حاجات غلط، لكن أرفض البوح بها علناً.. في سن صغير جربت فكرة المساكنة وأغلب الشباب عاشوا التجربة".

وأضاف كريم فهمي حديثه: "لا أتبع شيخ الأزهر في كل شيء، أقصد أنني لا أعارضه أو أوافقه في كل شيء، لأنني أقرأ في الدين لكن لا أستطيع الدخول في مناقشة، وتدور بداخلي أسئلة كثيرة لا تتوقف وهذا لا يعني أنني فكرت في الإلحاد منها مثلا: "لماذا يتعرض أشقاؤنا في فلسطين لهذا الوجع والألم؟ لكن في الوقت نفسه أثق في قدرة الله لأنه أفضل وأحسن كاتب سيناريو للبشرية، وأكيد يدخر لهم شيئا جميلا".

أما عن حكم المساكنة، قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الدعوات البائسة إلى ما يسمى بـ"المساكنة" تَنَكُّرٌ للدين والفطرة، وتزييفٌ للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم السرب كما ظهر في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.