من أكبر المحبين لمصر.. أحمد موسى: إصابة محمد عبده بالسرطان صدمة للجميع

قال الإعلامي أحمد موسى إن خبر إصابة الفنان السعودي محمد عبده بمرض السرطان صدمة للجميع".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم : "مفيش حد مبيحبش محمد عبده.. نتمنى له الشفاء العاجل"، متابعا: "ربنا يرجع محمد عبده بالسلامة، ويشفيه ويشفي كل الناس يارب، ألف مليون سلامة للفنان السعودي العربي".

محمد عبده من أكثر المحبين لمصر



وطالب أحمد موسى الجميع بالدعاء للمطرب محمد عبده بالشفاء العاجل والسلامة، لافتا: "الفنان محمد عبده له أغاني كثيرة في مصر ومن أكبر المحبين لها.. وجيل الثمانينات محب لأغاني محمد عبده، والأجيال التالية أيضا، وذلك بسبب شهرته وصيته الواسع في الغناء".

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، وكشف عن الأمر في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج في باريس.

وكان حرص الشاعر السعودي صالح الشادي، على طمأنة الجمهور بشان الحالة الصحية للفنان محمد عبده الذي تعرض لوعكة صحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X - تويتر سابقاً: "الصديق الغالي الأستاذ الفنان ‎محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".

يا عافية قومي

وكان طرح محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال وضم الألبوم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.