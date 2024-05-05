الفرق بينا وبينهم.. تامر أمين يعلق على أزمة محمد صلاح وكلوب (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين على مشاركة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع فريقه اليوم أمام توتنهام رغم أزمته السابقة مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

و قال تامر أمين ، خلال برنامجه "آخر النهار "، والمذاع على فضائية " النهار" ، مساء اليوم الأحد: "محمد صلاح نزل لعب أساسي بعد الأزمة والمدرب فرح أول ماجاب جون".

العقلية الاحترافية

وتابع تامر أمين: “هذه هي العقلية الاحترافية ، فالاحتراف ليس به مشاعر.. الاحتراف مفهوش انا مقموص او انا زعلان الكلام ده لما نكون مخطوبين وهو ده الفرق بينهم وبينا”.

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 16، بينما ضاعف زميله اللاعب أندرو روبرتسون، النتيجة في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من المباراة.



وسجل كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 50، بينما أحرز الهدف الرابع اللاعب هارفي إليوت في الدقيقة 59.

فيما قلص النتيجة ريتشارلسون لتوتنهام في الدقيقة 72، وسجل الهدف الثاني اللاعب سون هيونج مين في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 78 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 60 في المركز الخامس.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.