الأرصاد تزف بشرى عن طقس شم النسيم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء غدًا الذي يصادف شم النسيم ستكون ربيعية بامتياز على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " الأجواء العامة في البلاد تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم بسهولة جدًا مع تجنب نزول البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج الشاطئية.".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة غدا ستكون أقل من المعدلات مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا".

وأشارت إلى أن هناك منخفض جوي وأجواء مائلة للبرودة مساء غد في المدن الجديدة والصحراوية، موضحه: "من المتوقع غدا وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء كبير من أشعة الشمس تساعد على الشعور بأجواء ربيعية".



ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مشيرة إلى وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يساعد على الاحساس بالأجواء الربيعية، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 متر.

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع من خلال تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء .

وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ضبط ٢٧ طن و٧٧ كجم رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بعدة حملات خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط ٢٧ طن و٧٧ كجم رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تم ضبط ١٩ طن و٩٩٨ كجم لحوم ودواجن ، ومصنعات ، وكبدة، غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٨٩ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .

يذكر أن شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات .

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.