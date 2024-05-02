الجامعة البريطانية تنظم مؤتمر الإنجازات الطلابية

نظمت الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فعاليات النسخة الأولي من مؤتمر "الإنجازات الطلابية والتمحور حول الطالب".

ويستهدف مؤتمر الجامعة البريطانية تسليط الضوء على إنجازات الطلاب خلال العام الأكاديمي الجاري، وتشجيعهم على المشاركة والإبداع وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى تعزيز شعورهم بالفخر والانتماء لمجتمع الجامعة البريطانية.

جاء ذلك بتنظيم من الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة البريطانية لشؤون الطلاب، وبالتعاون مع إدارة الأنشطة الطلابية، والمرشدين الأكاديمين لإتحاد الطلاب بالكليات، والمرشد الأكاديمي لاتحاد طلاب الجامعة الدكتور محمود العنكيلي، وتحت إشراف عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والتعلم.

وعقد المؤتمر في إطار استراتيجية الجامعة البريطانية ورؤيتها التي تسعى دائمًا للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي، وخلق آفاق جديدة بين الطلاب لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التفاعل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدم الطلاب العديد من العروض التقديمية والفنية المختلفة المرتبطة بمجال دراستهم، كما استمع الحضور إلى قصص نجاحات مُلهمة من مجموعة من الطلاب ممثلين عن كليات الجامعة.

واستعرض طلاب كلية الأسنان في الجامعة البريطانية البرامج الدراسية الخاصة بتغيير الابتسامات، وقام طلاب كلية الصيدلة بالحديث عن إعدادهم مستحضرات تجميلية، فيما قدم طلاب كلية التمريض ملخص عن الإسعافات الأولية، وقام طلاب كلية الفنون والتصميم بتقديم عرض أزياء مصغر، واستعرض طلاب كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب أبرز البرمجيات والأكواد والتطبيقات التي عملوا عليها، بينما استعرض طلاب كلية الهندسة ابتكاراتهم والمسابقات التي شاركوا بها، وقدم طلاب كلية هندسة الطاقة والبيئة مخلص عن الرحلات العلمية التي شاركوا بها ودراستهم عن الطاقة المتجددة.

وقام طلاب كلية الآداب والإنسانيات بتقديم محاكاة للبيئة الصينية، فيما قام طلاب كلية القانون بمحاكاة محكمة العدل الدولية، واستعرض طلاب كلية الاتصال والإعلام جهود الكلية في تنمية مهارات طلابها في أنواع الإعلام المختلفة، واستعرض طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، أبرز التدريبات التي حصلوا عليها بالإضافة إلى أبرز الحملات الإعلانية التي قاموا بها.

حرص الجامعة البريطانية على تدريب الطلاب

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، حرص الجامعة على ضمان مستقبل طلابها من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من المهارات الرئيسية التي يحتاجون إليها في سوق العمل، وفقًا لأستراتيجية الجامعة التي تتمحور حول الطالب وتركز على بنائه وبناء شخصيته باعتبارها واحدة من أهم عناصر التنمية وبناء الشباب لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجامعة البريطانية إلى أن الجامعة توفر البيئة العلمية اللازمة وأفضل طرق للتدريس والتأهيل، فضلًا عن مبدأ التعليم بالممارسة والتدريب والذي تتخذه الجامعة منهجًا تسير عليه لتخريج كوادر طلابية وقادة ورواد وصناع للمستقبل ، من خلال تسليحهم بالعلم والمعرفة.

وقال رئيس الجامعة البريطانية إن الجامعة دائمًا تفخر بطلابها وخريجيها، ولذلك تم تنظيم هذا المؤتمر في نسخته الأولى اعتزازًا بما قام به الطلاب، كما أشاد بمستوى العمل الجاد والالتزام والانضباط الذي يتمتع به طلاب الجامعة وجهودهم التي لا مثيل لها، مؤكدًا دعم الجامعة الدائم لهم في جميع مساعيهم، وحفاظها على الأواصر الممتدة بينها وبين طلابها وخريجيها.

وقالت الدكتورة فردوس، رزق نائب رئيس الجامعة البريطانية لشئون الطلاب، إن رؤية الجامعة هي وضع الطلاب في مقدمة الأولويات، لأنهم جوهر عمل الجامعة، انطلاقًا من إيماننا بأن التعليم لا يمكن اقتصاره على المناهج الدراسية وقرأتها فحسب بل هو عبارة عن عقول شابة يجب بناءها وفقًا لذلك، حيث يتعلم الطلاب من خلال الأنشطة اللامنهجية أي بالممارسة الفعلية للأنشطة المتنوعة، منها العلمية والثقافية وأنشطة خدمة المجتمع وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت الدكتورة "فردوس"، أن المؤتمر شهد عرض الطلاب لأعمالهم من كل كليات الجامعة البريطانية الحادية عشر واستعرضوا كيفية تطبيق ما قاموا بدراسته وممارسته خارج قاعة المحاضرات، فضلًا عن قيام الطلاب بتنظيم معرض لعرض أعمالهم ومشاريعهم ومنتجاتهم المختلفة في جميع المجالات، على هامش فعاليات المؤتمر، وهو ما يؤكد نجاح الجامعة في تحقيق مسعاها.