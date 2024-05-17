موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. مفاجأة سارة

يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادات الجديدة، إذ اتخذت الدولة الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية.

وعلمت الدولة على تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

مرتبات شهر مايو

وأعلنت وزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات مايو 2024، سيكون الخميس الموافق 23 مايو 2024، ومن المقرر صرف المتأخرات أيام (8 -9- 12) من مايو.

وفقًا لإعلان وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين في القطاع العام على النحو التالي:

خلال أيام 8 و9 و12 مايو 2024: سيتم صرف المتأخرات، تشمل الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المتغيرات.

اليوم الأول لـ مرتبات مايو( الخميس 23 مايو 2024)

اليوم الثاني لـ صرف المرتبات لشهر مايو( الجمعة 24 مايو 2024)

اليوم الثالث لـ لصرف المرتبات( السبت 25 مايو 2024)

اليوم الرابع لـ صرف مرتبات مايو( الأحد الموافق 26 مايو 2024)

اليوم الخامس لـ صرف مرتبات مايو 2024( الاثنين 27 مايو 2024)

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

البنوك

مكاتب البريد

منافذ الصرف الآلي

وتوفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة) من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوإلي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019

وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوإلى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.

وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 .

وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022

ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها

صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023.

ثم زيادة فى فبراير2024 بنسبة 50 %.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

تم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).

وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكون هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.