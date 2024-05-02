فريق كورال جامعة عين شمس يحيي حفل ختام الملتقى الفني للجامعات المصرية

شاركت جامعة عين شمس ممثلة في إدارة النشاط الفني واللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب الجامعة ضمن فعاليات الملتق الفني الحادي والعشرين للجامعات المصرية بجامعة جنوب الوادي تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية".

وأقيم الملتقى خلال الفترة من 19 وحتى 24 أبريل الماضي تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس تشارك بمنتخبي الموسيقى والكورال

وشاركت جامعة عين شمس بمنتخبي الموسيقى والكورال بقيادة المايسترو محمود سامي أحمد.

وقدم فريقا جامعة عين شمس حفلا غنائيا مبهرا وسط حضور غفير من طلاب جامعة جنوب الوادي والجامعات المشاركة وبحضور الدكتور بدوي الشحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب والذي أعرب عن ترحيبه بفريقي الموسيقى والكورال وطالب بمشاركة فرق جامعة عين شمس في حفل ختام الملتقى والذي أقيم في اليوم التالي لإقامة الحفل الخاص بجامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن فريقي الموسيقى والكورال لجامعة عين شمس هما الفريقان الوحيدان الذي شاركا في حفل الختام مع الجامعة المضيفة وهي جامعة جنوب الوادي.

وحضر حفل الختام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والذي قام بتسليم درع المشاركة في الملتقى وشهادات التقدير إلى مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب والطالب زياد صديق أمين اللجنة الفنية العليا بإتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك تحت الإشراف التنفيذي لطارق أحمد، القائم بعمل مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة عين شمس، وهند حامد، وأحمد عادل.

وقام بالإعداد والتنفيذ كل من عبد الفضيل كمال زكي مشرف النشاط الفني، ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.