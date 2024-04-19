الجامعة البريطانية بمصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون رياضي

بحضور وزير الشباب والرياضة...

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور. محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، ماراثون الجامعة البريطانية تحت عنوان "Run for Health and Well-Being".

تم تنظيم الماراثون في حرم الجامعة البريطانية في مدينة الشروق، برعاية وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بتنظيم الحدث.



وتضمن الماراثون ضمن فعالياته العديد من الأنشطة الفنية والتوعوية ، تعكس اهتمام الدولة والتزامها بأهداف التنمية المستدامة.

في كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون المثمر بين الجامعة البريطانية في مصر ووزارة الشباب والرياضة في مجالات عدة من أجل خدمة الشباب المصري، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية، والمساهمة في تسريع وتيرة الأعمال للوصول لمستهدفات الوزارة من تطبيق المشروعات والبرامج في أقل زمن ممكن.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الاحداث هو ما يضعها على رأس اولويات الدولة وهي الإهتمام بصحة المواطن المصري، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تضعها الوزارة، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف "صبحي" أن الوزارة تشجع على إقامة الماراثونات والسباقات الرياضية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع.



مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم هذا الماراثون الرياضي، الذي يعكس التزامنا المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال تشجيع الناس على المشاركة في النشاطات الرياضية والترويج لثقافة الحياة الصحية، نساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة."



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الماراثون سيشمل مسافات مختلفة، مما يتيح للجميع الفرصة للمشاركة بغض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية. وأعرب عن تفاؤله بأن هذا الحدث سيكون فرصة للتواصل والتعاون بين الشباب والمجتمع، وتعزيز الروح الرياضية والتضامن بين الأفراد.



تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. وتهدف أيضًا إلى دعم الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG 3)، الذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة الجيدة والعيش برفاهية.



تضمن الماراثون ثلاث مسافات مختلفة لتناسب جميع الفئات المستهدفة، وهي 2 كيلومتر، 5 كيلومترات، و10 كيلومترات. يهدف هذا التنظيم المتنوع إلى جمع الطلاب وأفراد المجتمع معًا في تجربة رياضية ممتعة ومفيدة، تدعم التوازن الصحي والعافية العامة.



وتعكس هذه المبادرة التزام وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية بتعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية بين طلابها وأفراد المجتمع، وتسعى لتوفير بيئة صحية تعزز التنمية المستدامة للجميع. تمثل هذه المبادرة الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والجامعة البريطانية والأمم المتحدة، في سبيل تحقيق مستقبل صحي ومتوازن للشباب والمجتمع بأكمله.