مصرية من بين الفائزين بجائزة خليفة التربوية للدورة السابعة عشر

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية التي تنظمها دولة الإمارات عن أسماء 41 فائزاً بجائزة خليفة التربوية للدورة الـ 17 لعام 2023 /2024 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

وأشارت الأمانة العامة للجائزة، إلى فوز 4 بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، عن مشروعين وبحثين، ضمن المنافسات الدولية لهذا المجال على المستوى العالمي، كما فاز بالدورة الحالية من الجائزة 26 فائزاً من داخل دولة الإمارات، و 11 آخرين على مستوى الوطن العربي.

تكريم الفائزين في جائزة خليفة التربوية 14 مايو

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن جائزة الشخصية التربوية للدورة الحالية حصلت عليها الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً لإسهاماتها ودورها في النهوض بالعملية التعليمية ودعم التميز في الميدان التربوي، محلياً وعربياً ودولياً.

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة، أن حفل تكريم الفائزين سيقام في 14 مايو الجاري في أبو ظبي بدولة الإمارات.

وأشارت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة ومنسق الجائزة بمصر، إلى قائمة الفائزين بالجائزة تضمنت فوز المصرية الدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت تخصص الصيدلانيات والصيدلة الصناعية من جامعة عين شمس بالجائزة في مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي «فئة الأستاذ الجامعي المتميز».

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على تقدير الجائزة للمشاركات الثرية التي تلقتها في مختلف مجالاتها من قبل الباحثين علي المستويات المحلية والعربية والدولية، كما أشادت بدور المنسقين في دعم أنشطة الجائزة وفعالياتها.

وكانت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية قد دشنت دورتها السابعة عشرة، لعام 2023 / 2024، في سبتمبر الماضي، متضمنة 10 مجالات على المستويات المحلية والعربية والدولية، تشمل: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة لجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج وطرق التدريس.