تدشين معمل الإعلام الذكي في جامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على المشروع المقدم من كلية الإعلام والذي يختص بتدشين معمل الاعلام الذكي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة الشهري، برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية (الفرع الدولي) بمدينة 6 أكتوبر.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على بروتوكول التعاون بين كلية الإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

تفاصيل انعقاد مجلس جامعة القاهرة

وأشاد مجلس جامعة القاهرة بالتقدم الكبير الذى حققته الجامعة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس QS) للتخصصات لعام 2024، ودخول 6 تخصصات لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، من بينها تخصص ضمن أفضل 40 جامعة في إنجاز جديد لجامعة القاهرة.

وجاءت جامعة القاهرة في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في الترتيب 38 على مستوى العالم، وفي تخصص العلوم البيطرية في الترتيب 51-70 عالميًا.

وفي تخصص الصيدلة وعلم الأدوية جاءت جامعة القاهرة في الترتيب 64 عالميًا، وفي تخصصات طب الأسنان، ودراسات التنمية وهندسة البترول جاءت في الترتيب 51-100 عالميًا.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على التعديلات على مشروع اللائحتين الداخليتين لمرحلة الدراسات العليا ومرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق، وإجراء بعض التعديلات المقترحة على مشروع لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الإعلام.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على إجراء التعديلات علي لائحة برنامج الدبلوم المهني لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة بنظام التعليم المدمج باللائحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتعديلات الخاصة ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة التركية برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة الاقتراح المقدم من لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لتعميم مقرر التفكير النقدي على مختلف الجامعات بعدما نجحت جامعة القاهرة منذ سبع سنوات في أن يكون متطلبا جامعيا على طلاب البكالوريوس ثم الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها لتكون أول الجامعات المصرية في تطبيق المقرر.

ووافق المجلس على التعديلات على مذكرة التفاهم بين المعهد القومي لعلوم الليزر والأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت بالنمسا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة بألمانيا إلى جانب اتفاقية تبادل الطلاب بين الجامعتين، واتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبروتوكول التعاون بين كلية التجارة والاتحاد المصري للتأمين، وخطاب النوايا بين كلية الطب البيطري ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة لهيئة الأمم المتحدة.