سارة نخلة لا تخفي أسرارها على جمهورها ..هكذا أعلنت فسخ خطوبتها

أعلنت الفنانة سارة نخلة، فسخ خطوبتها خلال منشور جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجاء الإعلان ردًا على تساؤلات متابعيها حول موعد زفافها .

حرصت سارة نخلة على مشاركة جمهورها ومتابعيها من جميع الوطن العربي، كل جديد في حياتها، وكتبت :" رداً على اسئلة كل الناس الي بتحبني و رداً على كل الشائعات الفترة الّي فاتت و السؤال المتكرر يا سارة فرحك ايمتا ؟

و زي ما اعلنت خطوبتي و شاركتكم اللحظة دي لازم برضو تعرفوا ان الانفصال حصل بيني و بين خطيبي السابق المحترم الذي أكن له كل الاحترام ".

سارة نخلة

سارة نخلة تُشيد بأخلاق خطيبها السابق رغم فسخ خطوبتهما

وأضافت “نخلة” خلال منشورها على صفتحتها بمنصة “فيسبوك”:" واشهد له بحسن تربيته و أصله الكريم و نبل اخلاقه و كرمه و لكن كل شئ قسمة و نصيب و قدر الله و ماشاء فعل ".

سارة نخلة

من هي سارة نخلة ؟

ممثلة ومذيعة سورية، من مواليد مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قضت بها 13 سنة ثم عادت إلى بلدها سوريا واستكملت دراسة صيدلة هناك ثم انتقلت إلى مصر في عام 2013.

واجهت سارة نخلة تحديات كبيرة عندما رغبت في دخول عالم التمثيل، حيث رفض أهلها توجهها إلى الوسط الفني، ولكنها وجدت تشجيع من والدتها ثم بدأت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها ملكة جمال العرب، وقد حصلت على لقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015.

سارة نخلة

خاضت الفنانة السورية عدة أعمال تلفزيونية وجاء أبرزها مسلسل كلبش، بطولة النجم أمير كرارة ومسلسل حكايتي، بطولة النجمة ياسمين صبري .