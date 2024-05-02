اختتام الدورة التسعين لمؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي

اختتم مجمع اللغة العربية فعاليات مؤتمره السنوي الدولي التسعين، الذى عقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: رؤى وتصورات واقتراحات".

وشارك في المؤتمر العديد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا المعنيَة باللغة العربية وأعضاء مؤتمر المجمع والأعضاء المراسلين من البلاد العربية والأجنبية.

توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية

وأوضح الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد أصدر عددًا من التوصيات والقرارات تتضمن؛ التوصية بالالتزام باللغة العربية الفصيحة الميسرة، ونشرها والتشجيع على استعمالها، وزيادة الاهتمام من وزارات التعليم والثقافة والإعلام والأوقاف بنشر اللغة العربية الفصيحة الميسرة داخل المؤسسات التعليمية فى المحاضرات، والشرح، والمناقشات العلمية، وتدريب الطلاب على استعمالها.

وشملت توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية تضمين مناهج لغوية لإكساب الدارسين المهارات الأساسية للغة العربية؛ "تحدثا وكتابة وفهمًا"، والعمل على زيادة المحتوى العربي على الإنترنت.

وأوصى مؤتمر مجمع اللغة العربية بإضافة منهج داخل أقسام اللغة العربية خاص بأساسيات الذكاء الاصطناعي والبرامج الحاسوبية والمدونات العلمية، وتدريب طلاب اللغة العربية على توظيف الذكاء الاصطناعي، وإحياء لجان؛ "الترجمة" و"الأدب" و"اللغة العربية فى التعليم".

كما أوصى مؤتمر مجمع اللغة العربية بتصميم مقررات دراسية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لطلاب اللغة العربية وآدابها بالتعاون فيما بينها، فضلًا عن توسيع الاتحاد بين مجامع اللغة العربية فى مشروعات العمل فى مجال المصطلحات العلمية، والإفادة من أعمال اللجان اللغوية والعلمية فى تحديث معجمات المجمع.

وبحث مؤتمر مجمع اللغة العربية التعاون بين المجلس القومي للترجمة والمجمع فى استحداث جوائز تشجيعية للترجمة من اللغة العربية وإليها، ووضع سياسة عربية موحدة للترجمة تشمل العلوم التطبيقية والنظرية بإشراف الطرفين.

جدير بالذكر أن مؤتمر مجمع اللغة العربية قد ناقش فى جلساته؛ الدفاع عن اللغة العربية فى ضوء التحديات المعاصرة، وفى ظل توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشكلات الترجمة، وعدد من المصطلحات اللغوية والعلمية المُقدمة من اللجان العلمية المختلفة، وصور المحتوى الرقمي العربى على شبكة الإنترنت، وغيرها من الموضوعات، واختتم المؤتمر بكلمة د. عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع، ود. أحمد الضبيب نيابة عن أعضاء المؤتمر من غير المصريين.