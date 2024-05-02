معهد إعداد القادة يشهد ختام البرنامج التدريبي "سفراء التميز"

اختتم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبي "سفراء التميز" لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تأهيل الكوادر العلمية المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك في رعاية برنامج سفراء التميز الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وشهد اليوم الختامي لبرنامج سفراء التميز العديد من المحاضرات والورش التثقيفية حول قضايا الأمن القومي المصري، ووسطية الخطاب الديني، ودور المكاتب الثقافية بالخارج، بهدف إعداد كوادر علمية متميزة قادرة على تمثيل مصر خير تمثيل.

محاضرات برنامج سفراء التميز

وانطلقت محاضرة الأمن القومي المصري ودور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وحاضر فيها الدكتور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتحدث عن اركان الامن القومى ومقوماته ، كذلك التحديات المرتبطة بالأمن القومى المصرى وجهود مصر لتعزيز أركان ومقومات الأمن القومى المصرى.

وتم استعراض المشروعات القومية لمصر لتعزيز الركن التنموى للأمن القومى المصرى كذلك صفقات التسليح المصرية لتعزيز متطلبات الامن القومى فى ضوء التحديات والتهديدات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

كما انطلقت محاضرة "وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة" بحضور فضيلة الشيخ الدكتور أسامة قابيل من شباب علماء الأزهر الشريف، وتناول اللقاء آليات والإطار الحقيقي للاستفادة من كل لحظة في الرحلة العلمية، حيث تم التحدث عن العطاء العلمي والنفسي والاجتماعي، والعطاء الذي سيعود على البلد بعد عودتهم من الإيفاد، كما تم مناقشة فكرة تجديد النية، والحرص على المحافظة على الوقت والاستفادة بكل لحظة في الحصول على العلم النافع، والتفاؤل الإنساني مع السفر للخارج، وكيفية الرد الإنساني والبسيط حول الشبهات الدينية عند محاورة الآخرين، وحث المبعوثين على التعامل مع المستقبل من خلال وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

كما تم الرد على جميع الأسئلة المثارة في أذهان معاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج.

ثم التقت الدكتورة شيرين لطفي، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية اليابانية بالإدارة العامة للبعثات، بالمبعوثين، حيث تم الحديث عن الإجراءات التي تسبق السفر، وكذلك الأوراق المطلوبة للماجستير والمهمات العلمية، والأوراق المطلوبة للإشراف المشترك، وخطوات التحضير للسفر، وتوضيح إجراءات السفر.

ثم انطلقت ورشة العمل أونلاين حول (المكاتب الثقافية بالخارج) وإلتقى الدكتور محمود صقر الملحق الثقافي بدولة اليابان عبر برنامج ZOOM بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للخارج، حيث تحدث معهم عن التعاون المشترك بين مصر واليابان في العلوم والتكنولوجيا والابتكار موضحاً إياها بأنها شراكة إستراتيجية في تلك المجالات.

وأوضح ما الذي يجعل اليابان مختلفة عن بقية الدول من حيث الكفاءة، الإلتزام بالمواعيد، العادات والتقاليد، الاعتماد على النفس، التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما بين حجم التعاون المشترك بين مصر واليابان في نشر الأبحاث العلمية المشتركة والتي يصل عددها لأكثر من سبعة آلاف بحث علمي مشترك في العديد من التخصصات العلمية المختلفة، وحث المتدربين على الجد والاجتهاد نحو التفوق والتميز في دراستهم بدولة اليابان لكي تستفيد مصر من أبحاثهم العلمية بعد الإيفاد .

ثم تحدث عن الدور البارز لأكاديمية البحث العلمي وبنك الابتكار المصري والاكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في دعم العلماء والباحثين المصريين، كما ثمن دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الموافقة على إطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وإنشاء المركز المصري للجينوم.

وأكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن برنامج سفراء التميز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله علميًا وفكريًا، حيث يعد معاونو أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج ثروة وطنية يجب الاستثمار فيها على أكمل وجه، مستكملا حديثه، لقد حرصنا من خلال هذا البرنامج على تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتسهيل مهمتهم العلمية، وتعزيز انتمائهم الوطني، وإعدادهم ليكونوا سفراء حقيقيين لمصر في الخارج."

واختتم حديثه قائلا: "أهنئ المبعوثين على اجتيازهم لهذه الخطوة المهمة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في رحلتهم العلمية، لتعود بالنفع على مصرنا الغالية.".

