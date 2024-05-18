بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا ، واشتدت معدلات التساؤلات والبحث عبر محركات البحث من قبل جماهير النادي الأهلي حول معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024. يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة ومهمة أمام الترجي التونسي غداً السبت الموافق 18 مايو 2024. في هذا المقال عبر موقعنا الإخباري نبأ مصر، سوف نقدم لكم تفاصيل القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، تابعوا معنا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي غداً

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة الأهلي والترجي عبر عدة قنوات. توفر قناة "تايم سبورتس" البث الأرضي للمباراة، مما يتيح للجماهير داخل مصر مشاهدة المباراة مجانًا. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قناة "beIN Sports 6" على النايل سات هي الناقل الرئيسي للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

توفر هذه القناة تغطية حصرية وشاملة لأحداث المباراة، مع تحليل مفصل قبل وبعد المباراة بواسطة نخبة من المحللين الرياضيين.

تردد قناة beIN Sports 6 على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة الأهلي والترجي

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 غداً السبت الموافق 18 مايو 2024. ستُقام المباراة على ملعب رادس في العاصمة التونسية، تونس، في تمام الساعة العاشرة مساءً. تُعد هذه المباراة فرصة ذهبية للنادي الأهلي للتتويج باللقب الإفريقي الثالث عشر في تاريخه.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام الترجي التونسي

بناءً على الاهتمام الكبير من جماهير النادي الأهلي بمعرفة التشكيل المتوقع للمباراة أمام الترجي التونسي، جاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

مصطفى شوبير خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول

محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبوعلي

بهذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع وموعد المباراة. نتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق في هذه المواجهة الحاسمة.

تُعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية للنادي الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بينما يسعى الترجي لإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالبطولات. ستشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.