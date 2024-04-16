اندلاع النيران بشركة أقمشة في مدينة نصر ووجود إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع في مخزن ورق بشركة لصباغة وتجهيز الأقمشة، بمدينة نصر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريقة مخزن بشركة أقمشة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة ببلاغا باندلاع النيران داخل مخزن شركة لتجهيز الأقمشة.

على الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتبين نشوب حريق داخل هيكل صاج يستخدم كمخزن ورق لشركة لصباغة وتجهيز الأقمشة.

ونجح رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران إلى مباني الشركة، وأسفر الحريق عن إصابة عدد من العمال بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران إلى 3 أحواش مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق في 4 أحواش بدائرة المركز دون حدوث إصابات.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك "عبد النظير . م . ا" 55 سنة عامل وأمتد ل" 3 " أحوش مجاورة علي مساحة " 25 " متر تقريباً ملك كل من "حربية . ف . ا . م" 45 سنة ربة منزل و"عدلي . ع . ش" 42 سنة عامل وشقيقه "شرقاوي . ع . ش" 43 سنة عامل يقيمون بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .

لم ينتج عــن الحريق ثمة إصابات وانحصرت التلفيات في كمية من البوص وبسؤال مالكي الأحواش قرروا بمضمون ما سبق ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من أحد التوصيلات العشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .