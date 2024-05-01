مشاهدة مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك 2024
البث المباشر لمباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك 2024
يقدم لكم الوفد البث المباشر لمباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك 2024،مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم، حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي بفريق الخليج. يتوقع أن تكون هذه المواجهة من الدرجة الثقيلة بين "العالمي" وخصمه الخليج الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري الدولي محمد شريف الذي كان يلعب في الأهلي. المباراة ستُقام في استاد الأول بارك بالرياض، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الأول من مايو 2024.
مشاهدة مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر
شاهدت مباراة النصر والخليج في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر، وتأهل النصر إلى نصف نهائي كأس الملك السعودي بعد تغلبه على الشباب بنتيجة 5-2 في ربع النهائي. بينما تأهل الخليج على حساب أبها بنتيجة 2-1.
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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب النصر والخليج عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..
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وكان النصر قد فاز على الخليج منذ أيام قليلة، بهدف نظيف في الدوري السعودي، ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الخليج المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.
وسيدخل النصر بمعنويات مرتفعة لتكرار الانتصار على الخليج، وحجز مقعده في النهائي ومصالحة جماهيره، بعد اقتراب خسارة لقب الدوري بشكل رسمي، وتوديع دوري أبطال آسيا.
بث مباشر مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين
يقدم موقع "الوفد" بث مباشر مباراة النصر ضد الخليج، مساء يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة النصر ضد الخليج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
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