أسعار البيض مستقرة في شم النسيم.. كرتونة البيض بـ 150 جنيها

أكد المهندس أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، استقرار أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، وأن كرتونة البيض ستظل بـ 150 جنيه للمستهلك، ونفى نبيل أي علاقة بين ارتفاع الطلب على البيض في شم النسيم وزيادة أسعاره.

وأوضح أن أسعار البيض شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بسبب قلة الطلب وزيادة الكميات المعروضة، سعر كرتونة البيض من المزرعة: تتراوح أسعار كرتونة البيض من المزرعة بين 120 و 130 جنيه، بينما تباع البيضة الواحدة للمستهلك بسعر 5 جنيهات.

احتفالات شم النسيم:

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

وطالب محافظ القاهرة ،مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

عيد شم النسيم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد إجازة عيد القيامة المجيد،. عيد شم النسيم، بالإضافة إلى باقي الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2024،وحتى نهاية العام الحالي، وكم عدد الأيام التي سوف يحصل عليها القطاعين الخاص والعام، حيث يعد عيد شم النسيم من الأعياد المصرية القديمة التي استمرت حتى الآن.

ويترقب الكثير من الموظفون في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 التي تحل على المصريين والأقباط خلال أيام.