خطفته ودفنته في الرمل.. اعترافات المتهم بقتل طفل مدينة نصر | مستند

المتهم قتل إبراهيم وطلب فدية 200 ألف جنيه

شهدت مدينة نصر جريمة خطف طفل "إبراهيم السيد سعيد" 11 عاما، وقتله على يد حداد "محمد . س. م"، 22 عاما، لطلب فدية من والده، عقب إنهاء حياته، ودفن جثمانه أعلى سطح عقار محل إقامته.

ومثل المتهم أمام جهات التحقيق عقب القبض عليه في محافظة المنيا، وبمواجهته أدلى باعترافات تفصيلية بجريمة إزهاق روح “إبراهيم” مع سبق الإصرار والترصد.

إدمان المخدرات

وقال في اعترافاته، كنت فاتح ورشة حدادة وحالتي المادية كانت جيدة، وعندما ارتفع سعر الحديد، قل العمل، وزلت قدمي في تعاطي مخدر الحشيش ، ثم ضربت "بودر"، حتى أدمنت، وأخذت قرض من البنك 10 آلاف جنيه، وأنفقته على الممنوعات.

التخطيط للجريمة

وتابع المتهم ، الديون تراكمت علي وكثرت المطالبات برد الأموال التي اقترضتها، فقلت لهم أني سوف أخطف طفل وأطل من أسرته فديه، وبهذه الفكرة سوف تُحل كل مشاكلي.

وأردف المتهم بإنهاء حياة طفل مدينة نصر، ذهبت إلى سوبر ماركت عم "السيد سعيد"، فوجدت ابنه "إبراهيم" 11 عاما، برفقة شقيقته، اشتريت علبة سجائر، ووقفت أمام المحل فترة حتى خرج الصغر.

الضحية - الطفل إبراهيم السيد

تعالي خد كلب

وأوضح ناديت على "إبراهيم" وقلت له عندي كلب صغير ومسافر إلى البلد، فأجابني "أه أنا عايز الكلب ده"، فكان ردي هو موجود على السطه تعالي شوفه صدقني، وذهب لكي يستأذن والدته.

وساوس المتهم

أخذت "إبراهيم"، ومشينا في الشارع، وعقلي لا يكف عن التفكير، وتتقافذ في رأس الوساس منها " الطفل هيفضحني"، فقررت أموته فور صعودنا للسطح، حتى لا يعلم أني خاطفه وسأتصل بوالده أطلب بـ 200 ألف جنيه، على أمل منه أني سأعيد له ابنه، لكن كانت خطتي بمجرد أخذ أموال الفدية سأفرُّ هاربا.

المتهم بإنهاء حياة طفل مدينة نصر

خنق الصغير حتى الموت

صعدنا إلى شقتي سويا، وسألني إبراهيم " فين الكلب"، أخبرته أنه بالداخل، وأخذته إلى الغرفة التي أنام بها، وعندما تيقن الصغير، عدم وجود الكلب، شعر بخوف وكان هيصرخ، فأمسكت برقبته.

دفن الجثة أعلى السطح

وتابع، وضعت يديّ حول رقبته الصغيرة وضغطت بكل قوتي حتى تقطعت أنفاسه وفارق الحياة، وعندما تأكدت من موته تركته، صعدت إلى السطح وجدت كمية من الرمل، وصنعت بها حفرة بحجم جثمان "إبراهيم"، وحملت الطفل، ووضعتها بها، وأسدلت عليه الرمال.

الضحية

هروب المتهم إلى المنيا

قبل أن يحل الظلام بدأ الجميع في المنطقة يبحث عن "إبراهيم"، وجميعهم سألوني أين الصغير، فكانت ردي " كان معايا وسبته معرفش راح فين" هربت وسافرت إلى المنيا، واستخبيت في أبو مركز قرقاص.

طلب فدية 200 ألف جنيه

واستعنت بهاتف شخص من منطقة مجاورة، واتصلت بحارس العقار يدعى "خالد"، وقلت له "إبراهيم" ابن عم السيد معايا، ولو عايزه يرجه بلغ والده يجهز 200 ألف جنيه، وأنا هبعتله رقم حساب يحط فيه الفلوس، وبعدها الواد هيرجعله، وأنه يمشي الناس اللي ممسوكة في القسم، وأمهلته ساعتين، وعندما سألني أنت مين قلتله ملكش دعوة وقفلت.

السيد سعيد والد المجني عليه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعدام المتهم بقتل طفل مدينة نصر

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، ليقرر قاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 17 أبريل المقبل للنطق بالحكم