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الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. عدوان صهيوني على جنوب غرب دمشق

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر سورية، إن عدوان صهيوني قبل قليل على موقع للجيش العربي السوري في جنوب غرب دمشق، بالتزامن مع تحليق مسيرات استطلاعية صهيونية عند الشريط الفاصل مع الأراضي المحتلة .

وسوف نوافيكم بالتفصيل..

مليشيات إسرائيلية تذيع أصوات بكاء الأطفال أمام مخيمات الطلبة بأمريكا

نشر رواد منصة أكس، مقاطع لميليشيات إسرائيلية استخدمت أصوات بكاء الأطفال، عبر مكبرات الصوت، أمام مخيمات المتظاهرين في جامعة كاليفورنيا في أمريكا، وهي حيلة اعتاد الاحتلال استخدامها عبر طائرات مسيرة إسرائيلية في محاولة لنصب كمين لأهالي قطاع غزة خلال الحرب.

وظهر في الفيديو المليشيات الإسرائيلية المتواجدة بين الطلبة تستخدم أصوات بكاء الأطفال عبر مكبرات الصوت لاستفزاز الطلبة المعتصمين.

وفي وقت سابق، هاجمت مليشيات من الإسرائيليين مخيمات المتضامنين مع فلسطين في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس، والقوا علي خيامهم شعلات نارية ، لحرقها .

وكانت شرطة لوس أنجلوس، اقتحمت مخيمات الطلبة في محاولة منها فض مخيمات الاعتصام من أجل فلسطين .

وبعد ساعات انسحبت الشرطة الأمريكية من داخل جامعة كاليفورنيا ، بعد إصرار الطلاب على البقاء والصمود أمامهم . 

 

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