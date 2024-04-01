"إلحقوا ابني بيموت".. صرخة أب فقد نجله على يد 30 بلطجيا في شبرا الخيمة

فجر قلبه بالخرطوش

أعلنوا عن وصولهم بطلقة نارية في الهواء وكالتتار هجموا على منزل سائق المني باص في شبرا الخيمة، عددهم الكبير والبالغ 30 بلطجيا ساعدهم في بث الرعب داخل نفوس أهالي المنطقة، بدأت المشاجرة بالسب وانتهت بصرخة أب "إلحقوا ابني بيموت".

خلاف على أولوية المرور

قبل ساعة من مشهد النهاية كان "علاء إبراهيم المحلاوي" وشهرته "اللول"، 23 سنة، سائق مني باص، يتناول الإفطار ويشاهد برنامج المقالب الشهير" رامز جاب من الآخر" بعد الإفطار، لتأتيه مكالمة من شقيقه "سعيد"، "شباب زنقوا علي بموتوسيكل".

علاء اللول - الضحية

الدنيا رمضان يا رجالة

على عجل أخبر "علاء اللول"والده، وهرول إلى شقيقه، وجد 3 شباب على متن دراجة بخارية، قد أغلقوا الطريق أمام الميني باص قيادة "سعيد" أخو الضحية، بطريقته الدبلوماسية نجح في فض الخلاف "كل سنة وأنتم طيبين.. الدنيا رمضان يا رجالة".

انصرف كل فريق لمنزله، ليجدوا والدهم الحج "إبراهيم" ينتظرهم على رأس الشارع ليعرف منهم ما حدث.

هجموا علينا زي التتار

يقول والد الضحية لـ "الوفد"، حكي لي فلذة كبدي المشكلة، وحمدنا الله على أنها انتهت بخير، "يلا رجالة نكمل فطارنا"، وفجأة هجم علينا عدد كبير من الشباب، زي التتاربعضهم بحوزته أسلحة نارية وخرطوش، والآخرين في أيديهم أسلحة بيضاء.

وتابع الأب المكلوم مشهد مخيف، عالق في ذاكرتي، أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، ويتقدمهم شابين أحدهم يدعى "سليمان. م . ن" وشهرته " كريم شحتة" والآخر " عبدالله. م " وشهرته "دبشة"، ينصاع باقي المتهمين لأوامرهم، أكالوا لنا من السب والشتم الكثير.

المجني عليه

قُتل بين يدي والده

سكنت الكلمات في حلق والد الضحية، وغابت عيناه عنا، بعدما شرد بذهنه للحظة مقتل ابنه "علاء اللول" أمام عينه، ليكمل، رأيت شحته يقترب من "اللول"، وبحوزته بندقية خرطوش، هرولت لأحضر كرسي أضرب يده حتى يترك السلاح لكني وصلت متأخرًا، ظفر به المتهم وفجّر قلبه.

والد المجني عليه يبكي نجله - ضحية الغدر في شبرا الخيمة

القاتل فجّر قلب ولدي

أطلق المتهم الخرطوش في منطقة الصدر وفتك بقلب الضحية وهرب بصحبة أصدقائه البالغ عددهم 30 شابا مسلحا، أمسكت بابني، وجسده ينزف الدماء من كل مكان ، نقلناه إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

الضحية

رفض الزواج قبل شقيقته

وأوضحت "أم علاء" والدة الضحية، أن نجلها كان سندا للبيت، على كتفه يحمل مسؤولية والده وأخته وأنا، فكر أن يكمل نصف دينه، لكنه امتنع عن ذلك عندما جاء أحدهم لطلب يد شقيقته، رفض أن يتزوج قبلها وتكفل بحفل خطبتها، تعلق قلبي بولدي علاء لكن المتهمين حرموني منه.

وأضافت من انفطر قلبها على فراق نجلها، لن تجف أعيننا عن البكاء حتى يقتص لنا القضاء من المتهمين.

أحد المتهمين

أحد المتهمين

القبض على المتهم الرئيسي

وتمكنت الأجهزة الأمنية في شبرا الخيمة من القبض على المتهم الرئيسى "سليمان" وشهرته "كريم شحتة"، بحوزته أداة الجريمة، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على باقي المتهمين الهاربين.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، كما صرحت بدفت جثمان الضحية عقب انتداب الطب الشرعي واستخراج تقرير الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.