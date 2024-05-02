شبيه مبارك الهندي يوجه رسالة للشعب المصري: "سأعود وأفعل ما تطلبونه" (فيديو)

وجه الموسيقار والمطرب الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، شبيه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والذي تصدر قائمة التريند في مصر بعدما انتشر له مقطع غنائي من برنامج الواقع في الهند، رسالة إلى الشعب المصري.

وقال عبر لقاء خاص مع قناة “سكاي نيوز عربية”، : “لقد تم التواصل معي منذ فترة تبلغ نحو أسبوعين منذ كنت في أحد برامج الواقع Indian Idol كنت مع أحد المتسابقين وبطريقة ما نشر بعض الأشخاص مقطع فيديو في مصر”.

وتابع: “وعلى نطاق واسع بعدها شعرت أن هذا المكان الذي أجلس فيه هو القاهرة أو مصر”، منوها إلى أن الأشخاص امتلئوا حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ينادوني بسيدي الرئيس ويطالبوني: “ارجع إلى مصر”.

وأكمل ساخرا: “في الهند أنا أغني فقط، أنا أقوم بالأداء فقط، أقوم بحفلاتي الموسيقية هنا ولكن في مصر سأقوم بالكثير من الأشياء الأخرى التي لا علاقة لها بي أبدًا ولكن أعتقد أن الناس يحبونني كثيرًا في مصر، لذا يريدون مني أن أفعل كل ما يريدون، لذلك أنا مستعد، لست أكبر من 60 عامًا وسأفعل كل ما يريدون، هذا هو وعدي”.

وأردف: “أفكر بعد مقابلتي هذه، التعاون مع بعض الموهوبين في مصر وربما صوت أنثوي وأغني أغنياتي باللغة العربية للشعب المصري لو أراد”، مشيرا إلى أن عائلته عندما سمعت أنه مشهور في مصر ظلوا يهتفون “محمد صلاح”، لذا عمدت إلى مشاهدة مباريات كرة القدم عامة ومحمد صلاح خاصة، متمنيا صعود المسرح في مصر معه.

وأعلن أنه ينوي التواصل مع شاعر غنائي في مصر من أجل تحويل أغنية من أغانيه إلى اللغة العربية، مختتما: “يا شعب مصر أنتم في قلبي”.

وبهاتاشاريا ولد في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 1958 في مدينة كانبور، ويتميز بتنوعه الغنائي، إذ غنى بلغات متعددة منها البنغالية والماراثية والكانادية والهندية.

وفي عالم الفن والسينما الهندية، يبرز أبهيجيت بهاتاشاريا، كمغني «بلاي باك»، بصوته الرخيم الذي يتردد في أنحاء صالات السينما الهندية محققاً نجاحاً كبيراً، إذ ساهم بصوته في إثراء أغاني العديد من أفلام «بوليوود» الناجحة.

كما حصل المطرب الهندي على ترشيح لقائمة فوربس لأفضل 100 شخصية هندية مشهورة في عام 2014، مما يؤكد على شعبيته وتأثيره في عالم الترفيه الهندي.