مصرع سوداني سقط من الطابق الـ11 في البساتين

لفظ مسن أنفاسه الأخير إثر سقوطه من أعلى برج سكنيي في منطقة البساتين، جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سوداني في البساتين

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بسقوط مسن، يحمل جنسية أجنبية، من أعلى برج سكني.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق الـ 11، تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق منفصل أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل، بمنشاة القناطر بالجيزة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدَا لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.