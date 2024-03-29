تناولت مادة سامة عقب مقتل خطيبها.. تشريح جثمان "رحاب" فتاة البراجيل 

انتدبت الجهات المعنية، الطب الشرعي لتشريح جثة "رحاب"، والمعروفة إعلاميا بفتاة البراجيل، لاستخراج تقرير الصفة التشريحة ، والوقوف على أسباب وكيفية الوفاة.

وتخلصت فتاة البراجيل من حياتها، بتناولها مادة سامة عقب مقتل خطيبها بعدة أسابيع السابق حزنًا عليه.

رحاب فتاة البراجيل

وأمرت جهات التحقيق بأخذ عينة من دماء" رحاب" فتاة البراجيل المتوفاة إلى رحمه مولاها، وأيضا أخذ عينة من قليمات أظافرها لتحليلهما لبيان ما إذا كانت تلك العينة تحتوى على ثمة خلايا بشرية لغير المتوفاة من عدمه وبيان ما إذا كان يوجد بتلك العينة ثمة آثار لمقاومة أو تعدي من عدمه.

رحاب فتاة البراجيل

مقتل خطيب فتاة البراجيل

وقبل شهرشهدت منطقة أوسيم جريمة إنهاء حياة شاب على صديقه، طعنا بسبب ارتباط المجني عليه بخطيبته السابقة، لتوجه أسرة الضحية هجوما شرسا عل “رحاب فتاة البراجيل" واتهامها بالتسبب في مقتل نجلهم، بسبب خلافاتها مع خطيبها السابق.

خطيب فتاة البراجيل - الضحية

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم استدرج صديقه عقب نهاية اليوم الذي شاهده فيه مع خطيبته السابقة، في أرض زراعية بالقرب من محور الضبعة في الساعة العاشرة مساءً.

وتاباعت التحريات، فور وصول الضحية للمكان المتفق عليه قام المتهم بخنق صديقه، تاركا إياه جثة هامدة، ووضع حجرا فوقه حتى لا يتوصل أحد إلى الجثمان.

ضبط المتهم بقتل خطيب فتاة البراجيل

وونجح رجال الأجهزة الأمنية، في ضبط لمتهم وتمت إحالته إلى جهات التحقيق، التي قررت حبسه 4 أيام، ليجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.