"إلحقني مراتي بتولد".. حيلة بلطجية لذبح مشرف أمن بمستشفى المطرية

الصهيوني ينهي حياة فلفل بعد صلاة التراويح

"إلحقني مراتي بتولد".. بهذه الحيلة نصب "جمال. م المشهور بـ "الصهيوني" شباكه لإيقاع فريسته، يعلم جيدًا أن خطته لن تفشل، فالمقصود "محمد فلفل" لن يتأخر عن نجدة سيدة تتقلب في ألم المخاض، بحكم عمله كمشرف أمن في مستشفى المطرية.

محمد فلفل - المجني عليه



الغدر بمحمد فلفل



خرج من صلاة التراويح يهرول لإغاثة سيدة تعاني مرارة الولادة، وصل المكان القصود " فين الست يا جمال والتحاليل"، أعطاه أوراق يطلع عليها، وباغته وأصدقائه بأسلحتهم البيضاء من الخلف، ذبحوه من عنقه، ليسقط قتيلا بين أيديهم كما أرادوا.

في حارة حنا باخوم بالمطرية - محافظة القاهرة، الدنيا لم تعد كما هي، فوجوه الرجال شاحبة، وصرخات النساء الثكالى لا تنقطع، عبارات الرثاء لا تسعفهم في نعي "فلفل"، عندما وصلنا المنطقة، أخبرتنا أسرة الضحية بــ "قبل ما تسمعوا منا اسئلوا عليه الجيران عن أخلاقه".

علا عبد التواب - شقيقة المجني عليه

علا عبد التواب".. شقيقة الضحية الأكبر وأكثر النساء ندبًا للمجني عليه، تقول لـ "الوفد" شهرته "فلفل"، 38 سنة، أنا بمثابة والدته، تربى على يدي، يناديني يا أمي، روحي تعلقت به، يشاطرني فرحه وحزنه.

فلفل الخدوم



حب الناس منحة حباه الله بها، يساعد أهالي المنطقة بحكم عمله كمشرف أمن إداري في مستشفى المطرية، يرشدهم إلى الأطباء الماهرين، ويسهل إجراءات كشوفهم قدر استطاعته.

شقيقة الضحية وصديقه

وتكمل شقيقة المجني عليه، تزوج "فلفل"، ورزقه الله بـ 4 أطفال، أكبرهم 12 عاما، سخّر حياته من أجلهم، وينفق على أخته الصغرى بأولادها لضيق حالتهم المادية.

فلفل الضحية مشرف أمن بمستشفى المطرية

مشاجرة أطفال تأجج النار



قبل 4 أشهر تشاجر الأطفال مع نظرائهم في المنطقة، "خناقة عيال"، تدخل فيها "جمال. م" وشهرته الصهيوني، حاولنا مرارة التصالح معه لكن يرفض ويصر على مضايقاتنا.

هاتوا عيل أعذبه".. وتابعت السيدة المكلومة، كان هذا شرطه كي يتصالح معنا، رفضنا فخطط للانتقام من وردة العيلة "محمد فلفل".

أسرة الضحية تروي للوفد تفاصيل الجريمة

ذبح مشرف أمن بمستشفى المطرية



استدرجه برفقة أصدقائه، ذبحوه عقب صلاة التراويح في المطرية، وكثفوا ضرباتهم حتى كادوا أن يفصلوا رأسه عن جسده.

وعلى جانبها يجلس "أحمد حربي" 25 سنة صديق "فلفل"ينصت للحوار وعينيه تكشفان ما بداخله من حزن، التقط طرف الحديث وقال "قتلوه عشان طيب"، غدروا بيه وهو رايح يساعدهم.

الوفد يحاور أسرة ضحية المطربة

الأسرة تطالب بالقصاص



تداخلت أصوات الحاضرين من أشقاء وجيران المجني عليه، مطالبين بالقصاص، بأن يكون شاهدين على حكم القضاء العادل في المتهمين.

الضحية

مقتل فلفل في المطرية



وتلقى قسم شرطة المطربة بلاغا بمقتل شاب يدعى محمد عبد التواب وشهرته "فلفل"وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات مقتل الشاب فلفل”، باستخدام سلاح أبيض على يد 5 أشخاص من عائلة "الصهيوني" بسبب مشاجرة أطفال.

أحد المتهمين بإنهاء حياة مشرف بمستشفى المطرية

أحد المتهمين بإنهاء حياة مشرف بمستشفى المطرية

أحد المتهمين بإنهاء حياة مشرف بمستشفى المطرية



ضبط المتهمين بقتل فلفل



تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.