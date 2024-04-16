سيارة أوبر تنهي حياة عامل نظافة دهسًا بالجيزة

شهدت منطقة الكيت كات بالجيزة، اليوم الثلاثا، حادث دهس عامل نظافة أسفل عجلات سيارة أوبر، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع عامل نظافة بالكيت كات

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا حادث سير أودى بحياة عامل نظافة، أثنا عمله على رصيف كورنيش النيل بمنطقة الكيت كات.

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة أوبر طائشة صدمته، ليفارق الحياة.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وتم التحفظ على سائق السيارة، ونقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل، بمنشاة القناطر بالجيزة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدَا لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.