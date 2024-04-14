نشرة التوك شو.. إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ والمسيرات وتأهب مصري

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قال مسئول أمريكي، إن التوقعات بأن إيران قد تستخدم ما يصل إلى نحو 100 مسيرة في الهجوم على إسرائيل، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترصد أي طائرات إيرانية تجاه إسرائيل لكن لديها مخاوف من أن يقوم وكالات إيران بشأن ضربات من داخل العراق وسوريا.

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مسئول أمريكي: إسرائيل من حقها الرد بالمثل على إيران (فيديو)

تداول بيان الحرس الثوري الإيراني المقتضب الذي قد يكون مقدمة للبيان الأكثر تفصيلا، وأعلن الحرس الثوري ردا على الاعتداءات المتكررة لإسرائيل باستهداف أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة بعشرات الطائرات المسيرة، ولم يذكر تفاصيل هذه العملية وأماكنها بسبب التضارب في الأنباء، وذلك وفقا لقناة "الغد".

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تحذير إيراني لمن يساعد إسرائيل.. ومئات المسيرات تتجه نحوها (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى، وذلك بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

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أحمد موسى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

يحل النجم كريم عبد العزير، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديم حلقات خاصة عن مسلسل “الحشاشين”، بعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدار موسم رمضان 2024، وخلال اللقاء، شبه مجازفته بأداء وتجسيد شخصية “حسن الصباح” في مسلسل "الحشاشين" بمن يحمل كفنه على يديه.

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كريم عبد العزيز: في "الحشاشين" شيلت روحي على كف إيدي

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لعبور مسيرات إيرانية فوق الأجواء الجنوبية للعراق نحو إسرائيل، حيث بدأت إيران هجماتها على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، منذ قليل.

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هجوم إيران.. اللقطات الأولى للطائرات المسيرة المتجهة نحو إسرائيل (فيديو)

استضافت الاعلامية لميس الحديدي، في أولى حلقاتها التي تقدمها حول مسلسل “الحشاشين ”، عدد من نجوم وأبطال المسلسل، والذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، وتستشضيف النجوم من موقع تصوير "قلعة الموت" الذي تحصن به حسن الصباح “كريم عبدالعزيز”.

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لميس الحديدي: فرقة "الحشاشين" من أخطر الفرق الدموية والسرية في التاريخ الاسلامي

حل النجم كريم عبد العزير، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديم حلقات خاصة عن مسلسل “الحشاشين”، بعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدار موسم رمضان 2024.

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كريم عبد العزيز: تجسيدي لـ"حسن الصباح" الاصعب.. مجازفة العمر

عقد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مؤتمرا صحفيا منذ قليل، لتأكيد ما قيل عن أن الهجوم بالمسيرات الإيرانية قد خرج في طريقه إلى إسرائيل، جاء ذلك وفقا لقناة "الغد".

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هجوم إيران.. الطائرات تستغرق ساعات قبل الوصول إلى إسرائيل (فيديو)

اشترى الملياردير الهندي، يوهان بوناوالا، سيارة الملكة إليزابيث الثانية من طراز "رينج روفر" زرقاء اللون مقابل 280 ألف دولار.

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تتجدد هجمات جماعات المستوطنين الإسرائيليين، على قرى وبلدات برام الله ونابلس في الضفة الغربية على اليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد العثور على جثة مستوطن فُقدت آثاره قبل يوم عندما كان يرعى الأغنام في أراضي القرى الفلسطينية، حسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

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هجمات المستوطنين الإسرائيليين تقتل شابين وتحرق المنازل (فيديو)

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور.

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رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: الزيادة في الحد الأدنى للأجور لن تزيد التضخم

أكد إعلام إسرائيلي نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي، بأن هناك تعليمات من قبل الحكومة الإسرائيلية وتضمنت الدخول إلى ملاجئ أكثر حماية من الصواريخ الدقيقة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

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الحكومة الإسرائيلية تصدر تعليمات بالدخول إلى ملاجئ أكثر حماية من الصواريخ الدقيقة

تحدث الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل أسعار السلع في الأسواق والحديث عن الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة.

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انخفاضات كبيرة في أسعار السلع بعد إجازة العيد.. فيديو

تحدث الفنان سامي مغاوري، عن دوره في مسلسل "مليحة"، الذي عرض في شهر رمضان، موضحًا أنه ترشح في البداية للدور من خلال عمرو عرفة مخرج العمل، وكان وقتها لديه أكثر من عمل.

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سامي مغاوري: مسلسل "مليحة" وثق أحداث القضية الفلسطينية بشكل مكثف