مسئول أمريكي: إسرائيل من حقها الرد بالمثل على إيران (فيديو)

قال مسئول أمريكي، إن التوقعات بأن إيران قد تستخدم ما يصل إلى نحو 100 مسيرة في الهجوم على إسرائيل، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترصد أي طائرات إيرانية تجاه إسرائيل لكن لديها مخاوف من أن يقوم وكالات إيران بشأن ضربات من داخل العراق وسوريا.

وكشف المسئول إنه لا يوجد أي تحرك أمريكي حتى هذه اللحظة تجاه هذه الهجوم، كما أنه هناك مخاوف عميقة لدى الإدارة الأمريكية من أن تلجأ إيران إضافة للمسيرات إلى استخدام صواريخ باليستية من ضرب أهداف داخل إسرائيل، لأن استخدام هذه الصواريخ سيكون مقابلها ردا من إسرائيل بالمثل، وقد يصعد الموقف في المنطقة.

وسلمت الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة لإسرائيل والمنظومات الدفاعية القادرة على التعامل مع التهديدات الإيرانية، وما يتعلق بأمن القوات الأمريكية في المنطقة وتعرضها لهجمات سواء في العراق أو سوريا، حتى لا يتم تعرض القوات الأمريكية للخطر.

وقال مسئولون أمريكيون أيضا أنهم مستعدون للدفاع عن إسرائيل والتصدي لهذا الهجوم.

إيران تعلن إطلاق 1000 طائرة مسيرة

أعلنت الحكومة الإيرانية، إطلاق نحو 1000 طائرة مسيرة حتى الآن في اتجاه إسرائيل.

وتشارك مقاتلات بريطانية مع مقاتلات امريكية في التصدي للمسيرات الايرانية في الاجواء الاردنية والسورية.

وأجرت إسرائيل تشويشا بالـ"جي بي أس" في الشرق الأوسط وهي تعرّض مئات الرحلات المدنية للخطر.

ومن المنتظر خطاب هام للرائيس الأمريكي جو بايدن بعد قليل بسبب التطورات في الشرق الأوسط.