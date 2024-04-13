هجوم إيران.. الطائرات تستغرق ساعات قبل الوصول إلى إسرائيل (فيديو)

عقد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مؤتمرا صحفيا منذ قليل، لتأكيد ما قيل عن أن الهجوم بالمسيرات الإيرانية قد خرج في طريقه إلى إسرائيل، جاء ذلك وفقا لقناة "الغد".

يذكر أن البُعد ما بين إيران وإسرائيل نحو 16 ألف كيلو متر، وذلك يتطلب الكثير من الساعات لوصول المسيرات، وذلك وفقا لمصادر مسئوليين إسرائيليين وأمريكيين بأن عملية الهجوم الإيراني بدأ حالة تأهب قصوى حازم في إسرائيل في هذه الساعات.

وتتواجد الطائرة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتينياهو، في الأجواء خوفا من استهدافها، إضافة إلى جلسة تقييم أمني في مطار "اللد" من أجل تقييم الوضع، ولهذا أُغلقت الأجواء الإسرائيلية إغلاق تام، إضافة إلى الطائرات التي كانت متوجهة إلى إسرائيل غيرت مسارها وعادت أدراجها.

وسيعقد اجتماع لمجلس الحرب لتلقي التحديثات الأخيرة بشأن التقديرات الإسرائيلية التي تقول بأن إيران قد تستهدف منشآت عسكرية، إضافة إلى اجتماع الكابينت الأمني السياسي وهدفه الأساسي تخويل مجلس الحرب ورئيس الوزراء، ووزير الأمن بإدارة هذه الحرب واتخاذ القرارات بشأنها الأوضاع في إسرائيل كأنها استعداد لحالة حرب، مع ذلك تعليمات الجبهة الداخلية ليست متشددة بالقدر الذي كانت فيه في الـ7 أكتوبر، ربما لأن التقديرات لاستهداف منشآت عسكرية وليست مدنية.

هجوم إيران بدأ بعشرات المسيرات

أعلن إعلام إيراني، أن المسيّرات الإيرانية حلقت من كرمانشاه ودوكوهة غربي إيران ومناطق أخرى، كما أطلقت طائرات مسيرة من اليمن صوب إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش إلاحتلال عن مصادر عسكرية صهيونية، إن الهجوم الإيراني يشمل صواريخ كروز وليس فقط طائرات بدون طيار .

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك محاولات لمنع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل ، ولكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%

وأعلنت إيران ان عشرات الطائرات المُسيرة تُطلق من سوريا واليمن والعراق تجاه أراضينا الفلسطينية المحتلة .

اعلنت وسائل ايرانية، أن جميع قواعد الحرس الثوري الصاروخية تحت وفوق الأرض تتخذ أوضاع هجومية

واكدت مصادر أمريكية أن الهجوم الإيراني على إسرائيل بدأ، وقالت قناة 13 العبرية، إن العشرات من الطائرات بدون طيار تشق طريقها من إيران إلى إسرائيل