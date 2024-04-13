بيع سيارة الملكة إليزابيث لملياردير هندي.. كم سعرها؟ (فيديو)

اشترى الملياردير الهندي، يوهان بوناوالا، سيارة الملكة إليزابيث الثانية من طراز "رينج روفر" زرقاء اللون مقابل 280 ألف دولار.

وقالت صحيفة "ذاتايمز" البريطانية في تقريرها إن الملياردير اهتم باقتناء هذه السيارة أيضا بسبب تاريخها العريق، إذ كانت الملكة تقودها وزوجها الأمير الراحل "فيليب دوق إدنبرة"، وكذلك ركبها الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل خلال زيارتهما لندن.

الملياردير الهندي يوهان بوناوالا: شراء سيارة الملكة إليزابيث فرصة نادرة

وقال الملياردير الهندي: "كانت هذه الفرصة نادرة جدا لم أكن لأتركها، لأنها ببساطة لا توجد سيارات كثيرة في العالم تتميز بأنها كانت تقل زعيمي دولتين وشريكيهما في وقت واحد وفي محيط أحد أهم القصور التاريخية في العالم، قلعة وندسور".

أصبحت عائلة بوناوالا من المليارديرات بفضل أعمالها في اللقاحات الطبية، وأكد أن السيارة ستظل في حال صالحة للعمل وسيتم عرضها مع السيارات الملكية الأخرى التي حرص على اقتنائها أيضا على مدار السنوات الماضية.

وفاة الملكة إليزابيث

توفيت إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عامًا في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال، مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه، بعد أشهر قليلة من احتفالها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش لمدة 70 عامًا.

وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكًا للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأفادت الصحيفة بأن الكتاب الجديد، الذي ألفه "جيلز براندريث"، صديق الأمير الراحل فيليب، زوج إليزابيث، كشف أن الملكة عانت من أحد أشكال سرطان نخاع العظام في سنواتها الأخيرة.

وجاء في الكتاب: "لقد سمعت أن الملكة مصابة بنوع من الورم النخاعي، سرطان نخاع العظم، ما يفسر إجهادها وفقدان الوزن ومشكلات التنقل التي تم إخبارنا بها كثيرًا خلال العام الأخير من حياتها.

كما تطرق الكتاب، وفقًا للصحيفة، إلى كيف أن الملكة كان عليها الاستمرار في الحياة بعد وفاة زوجها الحبيب وكيف أنها بالكاد تركته في الأسابيع الأخيرة من حياته.

وتابع الكتاب: سرعان ما تبع ذلك فترة من الحزن الشخصي الشديد، ولكن الملكة وجدت راحة كبيرة في أحبائها من العائلة الملكية