عاجل
مصر تعرب عن قلقها تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني/الإسرائيلى وتطالب بضبط النفس هجوم إيران.. اللقطات الأولى للطائرات المسيرة المتجهة نحو إسرائيل (فيديو)
السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بيع سيارة الملكة إليزابيث لملياردير هندي.. كم سعرها؟ (فيديو)

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

اشترى الملياردير الهندي، يوهان بوناوالا، سيارة الملكة إليزابيث الثانية من طراز "رينج روفر" زرقاء اللون مقابل 280 ألف دولار. 

txt

الزومبي يغزو بريطانيا بعد أمريكا ويثير الرعب (فيديو)

txt

بريطانيا: يتعين على إيران ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع

وقالت صحيفة "ذاتايمز" البريطانية في تقريرها إن الملياردير اهتم باقتناء هذه السيارة أيضا بسبب تاريخها العريق، إذ كانت الملكة تقودها وزوجها الأمير الراحل "فيليب دوق إدنبرة"، وكذلك ركبها الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل خلال زيارتهما لندن. 

الملياردير الهندي يوهان بوناوالا: شراء سيارة الملكة إليزابيث فرصة نادرة 

وقال الملياردير الهندي: "كانت هذه الفرصة نادرة جدا لم أكن لأتركها، لأنها ببساطة لا توجد سيارات كثيرة في العالم تتميز بأنها كانت تقل زعيمي دولتين وشريكيهما في وقت واحد وفي محيط أحد أهم القصور التاريخية في العالم، قلعة وندسور". 

أصبحت عائلة بوناوالا من المليارديرات بفضل أعمالها في اللقاحات الطبية، وأكد أن السيارة ستظل في حال صالحة للعمل وسيتم عرضها مع السيارات الملكية الأخرى التي حرص على اقتنائها أيضا على مدار السنوات الماضية.

وفاة الملكة إليزابيث

توفيت إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عامًا في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال، مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه، بعد أشهر قليلة من احتفالها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش لمدة 70 عامًا.

وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكًا  للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأفادت الصحيفة بأن الكتاب الجديد، الذي ألفه "جيلز براندريث"، صديق الأمير الراحل فيليب، زوج إليزابيث، كشف أن الملكة عانت من أحد أشكال سرطان نخاع العظام في سنواتها الأخيرة.

وجاء في الكتاب: "لقد سمعت أن الملكة مصابة بنوع من الورم النخاعي، سرطان نخاع العظم، ما يفسر إجهادها وفقدان الوزن ومشكلات التنقل التي تم إخبارنا بها كثيرًا خلال العام الأخير من حياتها.

 كما تطرق الكتاب، وفقًا للصحيفة، إلى كيف أن الملكة كان عليها الاستمرار في الحياة بعد وفاة زوجها الحبيب وكيف أنها بالكاد تركته في الأسابيع الأخيرة من حياته.

وتابع الكتاب: سرعان ما تبع ذلك فترة من الحزن الشخصي الشديد، ولكن الملكة وجدت راحة كبيرة في أحبائها من العائلة الملكية

مواد متعلقة

هجمات المستوطنين الإسرائيليين تقتل شابين وتحرق المنازل (فيديو)

إيران ترعب إسرائيل بعد التوعد بالرد: لا يعرفون ماذا سنفعل (فيديو)

سقوط عصابة القنب بإسبانيا بعدما احتالت على أشخاص من 35 دولة (فيديو)

الزومبي يغزو بريطانيا بعد أمريكا ويثير الرعب (فيديو)

دماء في العيد.. إطلاق نار على مسلمين يحتفلون بأمريكا (فيديو)

ناقل أموال إيران لحماس.. تفاصيل مقتل اللبناني محمد سرور (فيديو)

إسماعيل هنية بعد استشهاد أبناءه: سهم متواضع في تضحيات شعبنا الصامد (فيديو)

إسماعيل هنية: دماء أبنائنا ليست أغلى من الفلسطينيين واستشهدوا في يوم الجائزة
الجريدة الورقية