لميس الحديدي: فرقة "الحشاشين" من أخطر الفرق الدموية والسرية في التاريخ الاسلامي

استضافت الاعلامية لميس الحديدي، في أولى حلقاتها التي تقدمها حول مسلسل “الحشاشين ”، عدد من نجوم وأبطال المسلسل، والذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، وتستشضيف النجوم من موقع تصوير "قلعة الموت" الذي تحصن به حسن الصباح “كريم عبدالعزيز”.

فرقة الحشاشين إختارت تغييب العقل والوعي لنشر أفكار الصباح المسمومة



وقالت الإعلامية لميس الحديدي، :"تلك القلعه التي تحصن بها حسن إبن الصباح زعيم طائفة الحشاشين 35 عاماً في القرن الحادي عشر اي مر عليها قرابة ألف عام، هذه القلعه التي نشر منن خلالها الصباح أفكراه المسمومة التي ترتدي عباءة الدين ونشر عبرها فرق إتيالاته من المغيبين في الدول المحيطة لزعزعةتها في نهايات الحكم العباسي والفاطمي ".



وشددت على أن “الحشاشين” هي واحدة من أخطر الفرق الدموية والسرية في التاريخ الاسلامي، موضحة أن القلعة الاصلية تقع في بلاد فارس جنوب بحر قزوين في منطقة مرتفعة عبارة عن حصن جبلي مرتفع، مؤكدة أن مبنى قلعة “الموت” هو واحد من عشرات المواقع والمدن التي بنيت خصيصاً لتصوير أحداث مسلسل “الحشاشين”.