هجمات المستوطنين الإسرائيليين تقتل شابين وتحرق المنازل (فيديو)

تتجدد هجمات جماعات المستوطنين الإسرائيليين، على قرى وبلدات برام الله ونابلس في الضفة الغربية على اليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد العثور على جثة مستوطن فُقدت آثاره قبل يوم عندما كان يرعى الأغنام في أراضي القرى الفلسطينية، حسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وهاجم نحو 1500 مستوطن وعدد كبير من القوات الإسرائيلية قرية "المُغير"، وقتلوا شابين وأوقعوا عددا من الإصابات في صفوف أهالي القرية، فضلا عن إحراق عدد كبير من المنازل والسيارت، وكذلك الأمر في قرية "دوما" و"ترمسعيا" و"أبو فلاح" و"الساوية"، فقد أحرقوا عددا من المنازل والسيارات، ثم أغلقوا الطرق المؤدية لبلدات دير دبوان، وسلواد، ويبرود.

أمريكا تعارض هجمات المستوطنين الإسرائيليين

وتعارض أمريكا ودول غربية عدة هجمات المستوطنين، وتصفها بأنها تقوض فرض السلام والأمن في الضفة الغربية وتوسع رقعة العنف، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "اليوم نفرض المزيد من العقوبات المستهدفة على ثلاثة أفراد إسرائيليين متورطين في تقويض الاستقرار في الضفة الغربية، لقد قمنا أيضا بتصنيف كيانين مرتبطين يشار إليهما باسم "المزارع"، هذه البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية مملوكة أو خاضعة لسيطرة أفراد محددين، وكانت بمثابة قاعدة لشن أعمال عنف وهي غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي".

وفرضت أمريكا ودول أوروبية منذ السابع من أكتوبر عقوبات على مستوطنين وكيانات متهمة بممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشمل العقوبات حظر جميع الممتلكات الموجودة في أمريكا والتابعة للأشخاص أو الكيانات المشمولة في العقوبات وحظر السفر، وجميع المعاملات التجارية، وإرسال واستلام الأموال.