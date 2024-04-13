انخفاضات كبيرة في أسعار السلع بعد إجازة العيد.. فيديو

تحدث الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل أسعار السلع في الأسواق والحديث عن الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة.

انخفاض أسعار السلع:

وأشار “عز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إلى أنه منذ لقائهم كغرفة تجارية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حتى اليوم شهدنا انخفاضات من 20 لـ30% مثل القمح ومشتقاته والمكرونة، وستستمر انخفاضات الأسعار الأسابيع المقبلة.

وشدد على أن هناك وفرة كبيرة في كل السلع، وبدأت المنافسة بين كل المنتجين، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية كلها حدث فيه انخفاض في الأسعار تجاوزت 20%، حيث الفول والعدس 25% والزيت 30%، مؤكدًا أنه بعد إجازة العيد نجد انخفاضات كثيرة وستستمر وسنشهد انخفاضات عالية الفترة المقبلة.

وتابع: “هناك انخفاض الدقيق يؤثر على المخبوزات كلها، والمكرونة ويليها الأرز مباشرة لأنه البديل”.

وفي سياق أخر، اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية والتجارية وشركة بنوك مصر بسداد مبلغ 92 مليون جنيه وذلك قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز خلال الفترة من 8_10 إبريل 2024 لأصحاب المخابز.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.



