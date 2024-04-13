هجوم إيران.. اللقطات الأولى للطائرات المسيرة المتجهة نحو إسرائيل (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لعبور مسيرات إيرانية فوق الأجواء الجنوبية للعراق نحو إسرائيل، حيث بدأت إيران هجماتها على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، منذ قليل.

أعلن إعلام إيراني، أن المسيّرات الإيرانية حلقت من كرمانشاه ودوكوهة غربي إيران ومناطق أخرى، كما أطلقت طائرات مسيرة من اليمن صوب إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش إلاحتلال عن مصادر عسكرية صهيونية، إن الهجوم الإيراني يشمل صواريخ كروز وليس فقط طائرات بدون طيار .

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك محاولات لمنع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل ، ولكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%

هجوم إيراني جديد على إسرائيل

أطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات الايرانية من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.

وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي .

يذكر أن البُعد ما بين إيران وإسرائيل نحو 16 ألف كيلو متر، وذلك يتطلب الكثير من الساعات لوصول المسيرات، وذلك وفقا لمصادر مسئوليين إسرائيليين وأمريكيين بأن عملية الهجوم الإيراني بدأ حالة تأهب قصوى حازم في إسرائيل في هذه الساعات.

وتتواجد الطائرة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتينياهو، في الأجواء خوفا من استهدافها، إضافة إلى جلسة تقييم أمني في مطار "اللد" من أجل تقييم الوضع، ولهذا أُغلقت الأجواء الإسرائيلية إغلاق تام، إضافة إلى الطائرات التي كانت متوجهة إلى إسرائيل غيرت مسارها وعادت أدراجها.