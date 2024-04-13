كريم عبد العزيز: تجسيدي لـ"حسن الصباح" الاصعب.. مجازفة العمر

حل النجم كريم عبد العزير، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديم حلقات خاصة عن مسلسل “الحشاشين”، بعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدار موسم رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين:

وأعرب “عبدالعزيز”، خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة “أون”، عن سعادته بنجاح شخصية "حسن الصباح" في مسلسل "الحشاشين"؛ لانه يعتبر تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر.

وتابع: “الف حمد وشكر لله لاني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الادوار التي مرت عليه وسوف تمر”، موضحًا أنه جرى تصوير المسلسل في لوكيشن قاعة الحكم من قلعة "الموت" التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين .

وأضاف :"الفنان ممكن يبقى عرضة أنه يقدم أدوار شر تاني لكن بمنظر وهيئة شخصية الصباح صعب لانها من الادوار الي بتيجي مرة واحدة في العمر".



وقال النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج" كلمة أخيرة": مسلسل "الحشاشين" كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضانى 2023 وأنه استغرق عامين وتلك المدة كانت هامة لطبيعة العمل الضخم.

وأضاف قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

ولفت: دخلت شخصية حسن الصباح وأنا شايل كفني على إيدي فهي شخصية صعبة ومركبة.

وأشار: شخصية " حسن الصباح " هي مجازفة العمر ومن أصعب الأدوار التي مرت علي ولن يمر مثلها.

وأكد انه يعتبر تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر قائلاً : ألف حمد وشكر لله لاني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الادوار التي مرت عليّ وسوف تمر".