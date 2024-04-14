تحذير إيراني لمن يساعد إسرائيل.. ومئات المسيرات تتجه نحوها (فيديو)

تداول بيان الحرس الثوري الإيراني المقتضب الذي قد يكون مقدمة للبيان الأكثر تفصيلا، وأعلن الحرس الثوري ردا على الاعتداءات المتكررة لإسرائيل باستهداف أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة بعشرات الطائرات المسيرة، ولم يذكر تفاصيل هذه العملية وأماكنها بسبب التضارب في الأنباء، وذلك وفقا لقناة "الغد".

وبات التليفزيون الإيراني الرسمي يكرر أن القوة التابعة بالحرس الثوري استهدفت الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيرات، كما أنه لم يكن هناك إغلاق لمجال الطيران حتى الآن في طهران، والأوضاع طبيعية وليس هناك حرب مستعرة بين إيران وإسرائيل.

وحذرت إيران الدول التي تسمح عبر مجالها الجوي والبري لإسرائيل بالهجوم على إيران سوف تتلقى ردا حازما من قبل إيران، وهذه رسالة تماثل الرسالة التي تم إرسالها للولايات المتحدة لعدم التدخل بهذه الحرب.

بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

أطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات الايرانية من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.

وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن البُعد ما بين إيران وإسرائيل نحو 16 ألف كيلو متر، وذلك يتطلب الكثير من الساعات لوصول المسيرات، وذلك وفقا لمصادر مسئوليين إسرائيليين وأمريكيين بأن عملية الهجوم الإيراني بدأ حالة تأهب قصوى حازم في إسرائيل في هذه الساعات.

وتتواجد الطائرة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتينياهو، في الأجواء خوفا من استهدافها، إضافة إلى جلسة تقييم أمني في مطار "اللد" من أجل تقييم الوضع، ولهذا أُغلقت الأجواء الإسرائيلية إغلاق تام، إضافة إلى الطائرات التي كانت متوجهة إلى إسرائيل غيرت مسارها وعادت أدراجها.