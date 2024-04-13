سامي مغاوري: مسلسل "مليحة" وثق أحداث القضية الفلسطينية بشكل مكثف

تحدث الفنان سامي مغاوري، عن دوره في مسلسل "مليحة"، الذي عرض في شهر رمضان، موضحًا أنه ترشح في البداية للدور من خلال عمرو عرفة مخرج العمل، وكان وقتها لديه أكثر من عمل.

أحداث مسلسل مليحة:

وأوضح “مغاوري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أنه شعر بارتياح نفسي عند قراءته سيناريو العمل والذي يتطرق للحديث عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن اليوم الأول له بمسلسل “مليحة” كان الأصعب على الإطلاق، معقبًا: “أصعب مشهد وهو مشهد ذبح ابن أمام والده، فكر كثيرًا في كيفية تمثيله”.

وأشار إلى أن أحد أدوار الفن التوعية والتنوير، وظهر ذلك في حجم التوثيق في مسلسل مليحة، مشيرا إلى أنه كممثل وعاصر هذه الأحداث، استفاد بأشياء كثيرة جدا، وفوجئ بعد يومين رد فعل كبير من الجماهير، متابعًا:"مسلسل "مليحة" وثق أحداث القضية الفلسطينية بشكل مكثف".

فقرات وثائقية لتاريخ فلسطين قبل حلقات “مليحة”

تتضمن بداية كل حلقة من مليحة تاريخيات وثائقية هامة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكيف احتل اليهود أرض فلسطين، ولحظات فارقة في دفاع الفلسطينيين عن أراضيهم على مدار أكثر من نصف قرن.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشتت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة.. دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد، ولا يزال الدمار والقصف مستمرا حتى الآن دون رحمة أو هدنة.