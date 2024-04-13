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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد موسى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

القوات الجوية
القوات الجوية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى، وذلك بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

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مصر تعرب عن قلقها تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني/الإسرائيلى وتطالب بضبط النفس

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وقال: "خلية ازمة من كل اجهزة الدولة تتابع التطورات فى المنطقة عن كثب وترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة".

أطلقت إيران، مئات الطائرات المسيرة، من طهران باتجاه الكيان الصهيوني، وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية  لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تعرب عن قلقها 

أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

وأكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

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