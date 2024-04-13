كريم عبد العزيز: في "الحشاشين" شيلت روحي على كف إيدي

يحل النجم كريم عبد العزير، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديم حلقات خاصة عن مسلسل “الحشاشين”، بعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدار موسم رمضان 2024، وخلال اللقاء، شبه مجازفته بأداء وتجسيد شخصية “حسن الصباح” في مسلسل "الحشاشين" بمن يحمل كفنه على يديه.

وتابع “عبدالعزيز”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “أون”، : “بعتبر الدور ده مجازفة العمر وكأن حد شايل كفنه على إيده دخل على الكاميراً”، مشددًا على أن ردد الافعال تطورت مع تطور الاحداث مع الشخصة في السياق الدرامي لانه مع مرور الاحداث الشخصية تكتسب شراسة وشر وألهوية ذاتية وأنانية.



وأضاف: "حسن الصباح في أول الحلقات غير أخر عشر حلقات هي اخر خمسة بها ومختلف في أخر حلقتين شخصية كان معمول ليها خط بياني لانها رحلة منذ أن كان طفلاً حتى اصبح شاباً يافعاً ثم داعية شخصية صعبة ومركبة".

وقال النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج" كلمة أخيرة": شخصية " حسن الصباح " هي مجازفة العمر ومن أصعب الأدوار التي مرت علي ولن يمر مثلها.

وأضاف انه يعتبر تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر قائلاً : ألف حمد وشكر لله لاني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الادوار التي مرت عليّ وسوف تمر".

وتابع: تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

وكشف فريق عمل "الحشاشين" خلال حلقتي البرنامج، عن تفاصيل العمل الدرامي الضخم الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الماضي، والذي اعتبره الكثيرون نقلة مهمة في تاريخ الدراما المصرية.

وقدمت لميس الحديدى الحلقة من داخل قلعة آلموت "الحديدي" ويظهر خلال الحلقة كلا من بطل المسلسل كريم عبدالعزيز، الذي أكد أن دور "حسن الصبَّاح" كان التحدي الأكبر في مسيرته الفنية، المخرج الكبير بيتر ميمي، والكاتب عبدالرحيم كمال، في حوارٍ مُطوَّل حول صناعة العمل الذي استغرق عامين من الإعداد والتصوير، بالإضافة إلى الديكور، والمؤثرات البصرية للمعارك، وكذلك أعمال المونتاج.

وينضم للحوار أيضًا عددٌ من الفنانين المشاركين في العمل من بينهم: سوزان نجم الدين (الينار)، نضال الشافعي (الشيخ الغزالي)، سامي الشيخ (برزك أميد)، ومجموعة من الشباب المشاركين في العمل مثل: أحمد عبدالوهاب (يحيي)، سارة الشامي (نورهان)، محمد يوسف (صهبان).

عُرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.