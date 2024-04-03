معهد ناصر ينظم حفل إفطار جماعي بحضور وزير الصحة وأطفال غزة المصابين

في حديقة معهد ناصرنظمت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حفل افطار جماعي اليوم الثلاثاء، برعاية وحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وجاء اختيار مستشفى معهد ناصر لإقامة هذا الحفل انطلاقا من كونه يضم أحد المشروعات القومية والتي تحظى باهتمام رئاسي وهي مدينة النيل الطبية والتي ستكون قريبا واجهة الطب فى مصر.

وحضر الحفل الدكتور عمرو قنديل مدير الطب الوقائي والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق وعدد كبير من قيادات الوزارة .وجمع كبير من الأطباء ورؤساء قطاعات الصحة المختلفة..وكلن ال.كتور محمود سعيد مدير معهد ناصر في استقبال الضيوف..

..شهد حفل الافطارحفلا موسيقيا لكافة أشكال الفنون من موسيقي وطنبورة وخلافع

وفور وصول الوزير مكان الحفل توجه إلى الطفل عبدالله الفلسطيني المصاب والذى تلقى العلاج بالمعهد بعد نقله إلى القاهرة فور مناشدته للرئيس السيسى يالرغبة فى العلاج بمصر بعد اصابة أثناء الحرب على غزة .كما توجه الوزير إلى عدد اخر من الأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمعهد.وذويهم وشاركهم بتناول الافطار

ومن ناحية أخرى وضع المعهد على وجهة المبنى لافته لصورة للرئيس السيسى مكتوب عليها "كلنا معك من اجل مصر".

وشمل الحفل فقرات غنائية واستخدام الدرون لتصوير حفل الإفطار، كما تم عرض إنجازات التى تمت واعمال التطوير الذى شهدها خلال السنوات السابقة منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد