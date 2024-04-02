نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة المغرب بمسلمين داخل مطرانية الكاثوليك بأسيوط

أدى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي؛ صلاة المغرب بأزهريين ومسلمين داخل مطرانية الكاثوليك بأسيوط تزامناً مع حفل إفطار رمضاني نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بقيادة نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك ؛ بقاعة السمائيين بمقر المطرانية وهو الأمر الذي قوبل بترحيب من قبل الحضور باعتباره دليلا على التسامح والمحبة بين المسلمين والأقباط على أرض مصر وذلك وسط اجواء رمضانية احتفالية يسودها المحبة والألفة والسلام.

حيث بدأت الفعاليات بتقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ليؤم المصلين داخل القاعة لأداة صلاة المغرب داخل قاعة السمائيين بالمطرانية ثم تناول الجميع الافطار في جو من المحبة تلاها كلمات الترحيب بالحضور والتأكيد على مدى المحبة والصداقة بين المسلمين والأقباط في أسيوط وهو ما يؤكد وحدة الشعب المصرى مسلمين وأقباط وتماسكهم وعمق العلاقات بينهم والتشارك في إحياء المناسبات المختلفة.

كما تحدث كل من الأب متاوس أديب مدير قطاع التنمية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي.

وقد حضر حفل الإفطار كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والأب متاوس أديب مدير قطاع التنمية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق وبعض القيادات التنفيذية والطبيعية من أهالي المحافظة مسلمين وأقباط وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي المجلس القومي للمرأة والمنطقة الأزهرية ومسئولي المؤسسات المجتمعية الكاثوليكية.